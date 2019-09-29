ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какой будет погода в первую неделю октября

30.09.2019 12:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В первой половине недели будет тепло, но дождливо. В конце рабочей недели погода начнет меняться, с северо-западными ветрами на территорию нашей страны будет поступать более холодный воздух со Скандинавии — температура понизится. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Во вторник, 1 октября, ночью и утром на значительной части территории пройдут дожди, днем в отдельных районах страны — кратковременные. На большей части территории республики ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +7…13°С, максимальная днем +11…17°С.

Ранее на 1 октября был объявлен оранжевый уровень опасности: на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

В среду, 2 октября, также ожидаются дожди, днем по северо-западу республики местами сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +7…13°С, максимальная днем +12…19°С, по юго-востоку страны воздух прогреется +20…23°С.

В четверг, 3 октября, сохранится неустойчивая погода, временами дожди, ночью и утром по северо-западу республики местами сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +7.13°С, максимальная днем +8…15°С; по юго-востоку страны ночью +14…15°С, днем +16…20°С.

В пятницу, 4 октября, ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +2…8°С, по юго-востоку страны +9…10°С, максимальная температура днем +7…14°С.

В выходные дни атмосферные фронты покинут территорию нашей страны, и усилится влияние скандинавского антициклона, который сформирован арктическом воздухе, так что ожидается холодная с ночными заморозками погода.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первой половине недели будет тепло, но дождливо. В конце рабочей недели погода начнет меняться, с северо-западными ветрами на территорию нашей страны будет...
 
Новости дня
Новости общества
 
Октябрь объявлен месячником по благоустройству и наведению порядка на земле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика