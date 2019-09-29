Какой будет погода в первую неделю октября

Источник материала: Tut.by

В первой половине недели будет тепло, но дождливо. В конце рабочей недели погода начнет меняться, с северо-западными ветрами на территорию нашей страны будет поступать более холодный воздух со Скандинавии — температура понизится. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Во вторник, 1 октября, ночью и утром на значительной части территории пройдут дожди, днем в отдельных районах страны — кратковременные. На большей части территории республики ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +7…13°С, максимальная днем +11…17°С.

Ранее на 1 октября был объявлен оранжевый уровень опасности: на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

В среду, 2 октября, также ожидаются дожди, днем по северо-западу республики местами сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +7…13°С, максимальная днем +12…19°С, по юго-востоку страны воздух прогреется +20…23°С.

В четверг, 3 октября, сохранится неустойчивая погода, временами дожди, ночью и утром по северо-западу республики местами сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +7.13°С, максимальная днем +8…15°С; по юго-востоку страны ночью +14…15°С, днем +16…20°С.

В пятницу, 4 октября, ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +2…8°С, по юго-востоку страны +9…10°С, максимальная температура днем +7…14°С.

В выходные дни атмосферные фронты покинут территорию нашей страны, и усилится влияние скандинавского антициклона, который сформирован арктическом воздухе, так что ожидается холодная с ночными заморозками погода.

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