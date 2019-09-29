БелЖД запустит мобильное приложение для покупки билетов

Источник материала: Tut.by

К концу года через интернет можно будет покупать билеты на поезда с ненумерованными местами. То есть на поезда региональных линий экономкласса, городские линии. Сделать это получится на сайте БелЖД и через интернет-приложение, которое железная дорога также планирует запустить зимой.

Чтобы упростить покупку билетов через интернет, БелЖД планирует запустить мобильное приложение. Купить здесь можно будет билеты на поезда с нумерованными и ненумерованными местами. Подходит оно для iOS и для Android — и уже готово. Правда, пока его опробует закрытая группа пользователей.

— После окончания разработки проводилось внутреннее и нагрузочное тестирование, было большое количество замечаний. Они устранялись, и сейчас, я считаю, система готова к эксплуатации на неограниченном полигоне, — описывает ситуацию Геннадий Глевицкий, замглавного инженера БелЖД. — Но прежде чем перейти в неограниченный полигон (а это будут сразу сотни тысяч человек), мы в течение нескольких недель хотим провести тестирование уже в режиме реальных платежей — а это реальные продажи и поездки. Все это поможет еще выявить возможные недочеты и ошибки.

К фокус-группе, которая опробует приложение, можно присоединиться. Сделать это получится у стенда БЖД на выставке «Транспорт и логистика — 2019», которая с 1 по 3 октября пройдет в Футбольном манеже.

Планируется, что к концу года каждый желающий сможет скачать себе такое приложение.

Что касается оформления билета на поезд с ненумерованными местами через сайт БелЖД, то к концу года такая возможность появится в разделе «Услуги пассажирам». Интересно, что здесь пассажир сможет оформить проезд во всех видах сообщений, даже если едет он с пересадками.

В БелЖД предупреждают: через свой аккаунт человек сможет купить билет на поезд с нумерованными местами не только себе, но также друзьям или, например, родственникам. Важно лишь, чтобы пассажир, который потом будет ехать по этому квитку, имел при себе документ — паспорт, права или, допустим, студенческий.