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Между Минском и Витебском пустят новые дизель-поезда, которые закупили в Польше

30.09.2019 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В декабре между Минском и Витебском начнут курсировать новые комфортабельные дизель-поезда. Их БелЖД закупила в Польше.

БЖД заключила контракт на покупку шести современных дизель-поездов. Три из них уже поступили на белорусскую железную дорогу. Три поступят позже.

— Сейчас мы закупаем поезда составностью шесть вагонов, — рассказывает Александр Захаревич, начальник пассажирской службы БЖД. — Задача, чтобы все дневные поезда, которые сформированы из вагонов локомотивной тяги, перевести на комфортабельный моторовагонный подвижной состав.

Новые дизель-поезда будут работать на неэлектрифицированных участках. Это Минск- Витебск, Минск-Гродно, Минск-Могилев.

Три поезда, которые уже поступили, сейчас проходят сертификационные испытания. И в декабре начнут курсировать между Минском и Витебском. Остальные станут на рельсы в следующем году.

— Время в пути на новых поездах уменьшится?

— График мы пока не прорабатывали. Думаю, получасовую выгоду мы будем иметь, — рассуждает Александр Захаревич. — Но как пример могу привести то, что мы уже реализовали. Предположим, проект с новым подвижным составом Минск-Гомель. Время поезда в пути составляло 2 часа 59 минут. Даже автомобилисты не смогли с нами сравниться. Сегодня он идет уже 2 часа 44 минуты.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В декабре между Минском и Витебском начнут курсировать новые комфортабельные дизель-поезда. Их БелЖД закупила в Польше.
 
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