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1 октября более 100 кофеен в 10 городах приглашают белорусов отметить Международный день кофе

30.09.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Первого октября весь кофейный мир отмечает Международный день кофе. И Беларусь не исключение. Команда организаторов масштабного фестиваля Сoffee Fest Belarus второй год подряд объединяет страну в большом кофейном флешмобе #coffeedaybelarus. Более 100 кофеен в 10 городах Беларуси готовят специальные предложения, обучающие и развлекательные мероприятия.

 

В этот день ценителей кофе по всей стране будут ждать тематические активности: мастер-классы по завариванию кофе альтернативными способами, кофейные квесты, «Латте арт Баттл», праздничные сеты, скидки на кофе до 50%, каппинги и дегустации. К празднику подключились следующие города: Минск, Гомель, Гродно, Витебск, Могилёв, Брест, Пинск, Слуцк, Бобруйск, Кобрин.

 

 «За пять лет проведения фестиваля Coffee Fest Belarus было собрано огромное кофейное комьюнити Беларуси. Нам удалось зажечь и объединить в одном сообществе и профессионалов, и любителей. Теперь мы вместе стремительно развиваем кофейную культуру в стране. Это движение вдохновляет меня и мою команду на создание новых кофейных событий, где мы формируем культуру потребления кофе. Международный день кофе – это прекрасная возможность рассказать о своей любви к кофе и поделиться ею с другими. Мы гордимся, что Беларусь второй год становится частью этого праздника. Давайте отмечать этот день всей страной, ходить в кофейни и познавать мир в чашке вкусного кофе!», – отметила Марина Воскресенская, основатель фестиваля Coffee Fest Belarus, национальный координатор Международной ассоциации спешиалти кофе в Беларуси.

 

Актуальную программу #coffeedaybelarus можно найти в instagram Coffee Fest Belarus, а также на карте празднования.  Официальный хэштег флешмоба – #coffeedaybelarus.

 

Coffee Fest Belarus открывает шестой кофейный сезон, который обещает быть насыщенным и интересным. В 2020 году в Минске состоится сразу три кофейных ивента: в феврале – масштабный фестиваль Coffee Fest Belarus 2020, в апреле – Coffee Fest Belarus.EXPO 2020, в июле – Первый фестиваль крафтового кофе. Каждое событие имеет свою специфику и уникальность для рынка кофе Беларуси.

 

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По всем вопросам просьба обращаться по тел. +37544 711-05-97, e-mail: pr@coffeefest.by,

Маркетинг-директор фестиваля Coffee Fest Belarus Анна Болбас-Дащинская

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Для справки:

«За любовь к кофе!» – слоган главного кофейного праздника, который с недавних пор официально отмечают во всём мире 1 октября. Единой даты празднования в мировом сообществе для дня кофе долгое время не было, и только в 2014 году Международная кофейная ассоциация, в которую входят 75 стран, приняла решение об утверждении официальной даты. В 2015 году Международный день кофе впервые отмечался в официальном статусе.

 

Дата 1 октября была выбрана неслучайно, ведь именно в этот день начинается «новый кофейный год», когда стартует сбор урожая кофе и стартуют продажи у кофейных трейдеров. Возможно, эту дату выбрали еще и потому, что впервые праздничные мероприятия в честь кофе были проведены в Японии именно 1-го октября в далеком 1983 году по инициативе местной кофейной ассоциации.


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Первого октября весь кофейный мир отмечает Международный день кофе. И Беларусь не исключение. Команда организаторов масштабного фестиваля Сoffee Fest Belarus
 
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