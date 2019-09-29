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1 октября — Международный день пожилых людей

30.09.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

1 октября — Международный день пожилых людей

Уважаемые ветераны войны и труда, пенсионеры!

1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник – Международный День пожилых людей.

С детства впитывает человек от людей старшего поколения народные традиции и мудрость, основы культуры и родной речи. Из бабушкиных сказок, из рассказов деда рождается наша первая любовь к родной земле и ее прекрасным жителям.

         Это праздник человеческой мудрости, гражданской зрелости, душевной щедрости, всех тех качеств, которыми вы обладаете в полной мере, это дань уважения людям, отдавшим большую часть жизни служению обществу, Родине

Искренне желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, бодрости и оптимизма. Счастья вам, любви близких людей, тепла и благополучия!

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

 
 
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Уважаемые ветераны войны и труда, пенсионеры! 1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник – Международный День пожилых людей. С детства впитывает...
 
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