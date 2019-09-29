Супруги Людмила и Михаил Лось из Брилево 4 сентября отметили золотую свадьбу

Источник материала: Газета Авангард

Не каждому из нас повезло встретить свою вторую половинку, да так, чтобы идти по жизни вместе, живя одними интересами и заботами с повседневными хлопотами. А если еще удается пронести через годы любовь и взаимоуважение – это и вовсе дорогого стоит.





Мне посчастливилось познакомиться с такой семейной парой. Супруги Людмила и Михаил Лось из Брилево, что на территории Кошелевского сельсовета, 4 сентября отметили золотую свадьбу.

Наши герои из Украины, но волею судьбы оказались в Беларуси, где прожили большую часть жизни и которая стала для них вторым домом. Людмила Николаевна родилась в городе Тараща в многодетной семье, где, кроме нее, было еще трое дочерей. Ее родители сполна познали все тяготы войны, им обоим довелось побывать в немецком плену, а после освобождения молодые люди поженились. Отец, Николай Федотович, работал главным механиком в одном из киевских автобусных парков, а мама, Татьяна Семеновна, – провизором на аптечном складе, но, получив травму глаза, она была вынуждена оставить работу и стать домохозяйкой.

На детские и юношеские годы Михаила Захаровича свой отпечаток наложило послевоенное время, что и определило его дальнейшую жизнь.

– Я, как и моя супруга, из многодетной семьи. Родители всю жизнь трудились в сельском хозяйстве, к работе на земле приучили и нас, шестерых детей, поэтому цену хлебу мы знали с ранних лет, – делится юбиляр. – Мой отец во время войны при освобождении Киева был тяжело ранен. Лечение в госпитале особых результатов не принесло, и врачи, потеряв всякую надежду на выздоровление, отправили его домой умирать. Буквально вернул с того света и поставил его на ноги сельский ветеринар, благодаря которому отец не только выжил, но и продолжил сражаться с фашистскими захватчиками, дойдя до Берлина. В послевоенное время жилось тяжело, поэтому родители трудились от зари до зари. Мы всегда держали большое хозяйство, оно помогало нам выживать. А самостоятельно зарабатывать я начал еще в школьные годы. Первый опыт получил, трудясь на тракторе вместе с соседом, который взял меня помощником на посевную. В старших классах меня брали в качестве подсобного рабочего на укладку дороги. Заработанные деньги были хорошим подспорьем и мне, и моим родителям. После школы призвали в армию. Отслужив положенный срок, решил получить образование и без особого труда поступил в Киевский институт химической промышленности на инженера-технолога, где произошло судьбоносное знакомство с будущей супругой.

– Наш брак можно назвать студенческим, – отмечает Людмила Николаевна. – Познакомились мы на танцах, куда я, первокур-сница, пришла вместе с подругами. Мне сразу приглянулся спокойный и симпатичный парень. Как оказалось, и я привлекла его внимание своей внешностью и веселым характером, к тому же и танцевала я отлично. После вечеринки он пошел меня провожать, и с тех пор мы с Михаилом никогда больше не расставались. Повстречавшись три года, познакомила его со своими родителями. На них он произвел очень хорошее впечатление. Видимо, потому что всегда был трудолюбивым, любое дело буквально «горело» у него в руках. Тепло меня приняли и его родные.

После института супруги отправились на работу в Беларусь, в город Светлогорск, где строился комвольный завод. К сожалению, жилья там не предоставили, и они были вынуждены вернуться обратно, чтобы перераспределиться. Благо, такая возможность у них была. Собрав свое небогатое имущество, молодая пара приехала в Гомель, на Гомельский химический завод.

– На заводе нас встретили хорошо. Сразу же выделили служебную однокомнатную квартиру, – рассказывает супруга. – Сначала я работала технологом в цеху серной кислоты, а Миша – инженером в отделе оборудования. В то время зарплата у инженеров была небольшой, а семью необходимо было обеспечивать, поэтому он перевелся водителем в транспортный цех.

– Никогда не пожалел, что сменил руководящую должность на водительское сиденье. На каких только машинах мне довелось поработать! Я объездил буквально весь бывший Советский Союз, – поддерживает беседу мужчина. – Потом 11 лет трудился в Гомельском автобусном парке №1, работал и в управлении механизации. К сожалению, из-за причин со зрением после 47 лет трудового стажа любимое дело пришлось оставить. Но сидеть без дела я не привык. Поэтому, когда у нас появился шанс переехать из Гомеля в сельскую местность, с радостью воспользовались этой возможностью. Дочь подыскала нам дом в Брилево, где мы и живем с 2011 года. Работаем на своем приусадебном участке, при этом и детям, и внукам успеваем помогать.

В отличие от супруга, Людмила Николаевна всю жизнь оставалась верна химическому заводу, которому посвятила более 30 лет. Правда, из производства ушла работать комендантом в заводское общежитие. С какими только людьми не приходилось ей встречаться, но к каждому она находила подход и добросовестно выполняла свои обязанности. Поэтому у руководства всегда пользовалась уважением. К слову, и сегодня бывшие коллеги о ветеране труда не забывают и адресуют ей подарки и поздравления не только к профессиональному празднику.

И все же самой большой гордостью и смыслом своей жизни супруги считают детей и внуков. Светлана и Владимир выросли достойными людьми, получили высшее образование и нашли свое место в жизни. Дочь работает в РУП «Белоруснефть-Особино», у нее двое детей. К тому же она и сама уже бабушка. Владимир – государственный служащий, у него подрастает трехлетняя доченька Варенька.

– Каждый новый день мы встречаем с благодарностью за то, что жизнь продолжается, принося все новые заботы и радости. А радоваться действительно есть чему. У наших родных все хорошо. Что еще нужно родителям? – делится чета Лось.

На мой вопрос, в чем же секрет их семейного счастья, супруги единогласно ответили:

– Прежде всего, в умении уступать друг другу. У нас никогда не было крупных ссор и семейных конфликтов. Ведь недаром народная мудрость гласит, что создать семью несложно, сложно ее сохранить. А еще мы всю работу делаем вместе, не делим на мужскую и женскую. Важно смотреть и идти в одном направлении, этому и детей, и внуков учим. Поэтому любите, цените и дорожите своими близкими, никогда не опускайте руки и идите по жизни с улыбкой – тогда и вы будете счастливыми людьми!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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