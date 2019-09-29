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Под Витебском ищут пропавшую сельчанку-инвалида. Нужна помощь водителей, проезжавших поселок Витьба
30.09.2019 14:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция и волонтеры продолжают розыск 30-летней жительницы деревни Андроновичи Витебского района Елены Балобановой. Четыре дня назад, вечером 26 сентября, она
— Ранее сообщалось, что Елена могла уйти в Витебск по адресу: переулок Спокойный, 1. Но там мы, родственники, и волонтеры уже все обыскали вдоль и поперек. Куда Елена ушла, неизвестно. Но наше предположение, что она могла пойти из деревни Андроновичи или в сторону поселка Витьба, или в сторону Витебска. Поэтому очень просим, чтобы в розыске помогли водители, которые 26 сентября ехали по этим направлениям, — говорят в семье пропавшей.
Родственники Елены благодарят волонтеров, которые помогают ее искать:
— Они и квадрокоптер нашли, и вчера в дождь, хоть и промокли насквозь, продолжали поиск. Это очень самоотверженные люди, спасибо им огромное!
Приметы Елены: на вид 30 лет, рост 160−165 см, плотного телосложения, волосы средней длины темно-русые кудрявые, глаза карие.
Была одета в свитер бордового цвета, спортивные штаны черного цвета, на ногах сланцы синего цвета. При себе имела: золотые серьги в виде колец, металлический крестик на красной веревочке.
Особые приметы: в области живота послеоперационный шрам длиной 10 см.
Витебский РОВД просит всех водителей, ехавших после 17 часов 26 сентября по улице Гагарина в Витебске в сторону поселка Витьба и далее от Рубовского кольца (и в обратном направлении — то есть в областной центр), предоставить сведения со своих видеорегистраторов по адресу: пр. Московский, 59.
Милиция просит также сообщить, подвозил ли кто-либо пропавшую девушку.
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Милиция просит откликнуться водителей, которые 26 сентября, в день пропажи Елены Балобановой, ехали в сторону поселка Витьба и обратно.
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