В России изменился перечень документов для приема на работу

Источник материала: Полымя

В России 29 сентября вступило в силу постановление правительства, которое вводит в обращение электронную версию СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) наравне с бумажной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ кабмина, размещенный на сайте правительства.





В пресс-службе Пенсионного фонда России ранее рассказали, что по новым правилам, сведения о СНИЛСе будут предоставляться гражданам в виде электронного или бумажного уведомления. Вводить уведомления нового образца будут постепенно.

Уведомления включат в себя все данные, которые отражены в СНИЛС: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления можно будет взять в клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете застрахованного лица, обратили внимание в ПФР.

Ранее выданные страховые свидетельства действуют, но в случае потери не восстанавливаются. Взамен них выдадут документ, подтверждающий регистрацию в системе персонифицированного учета, отметили в ПФР.