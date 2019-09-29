Что изменится в Беларуси с 1 октября

Источник материала: Единство

Отменяется лицензирование некоторых видов деятельности

Начиная с 1 октября без лицензии можно будет заниматься экономической деятельностью, связанной с контролем за радиоактивным загрязнением, охраной организациями своих работников и имущества, торговлей средствами противопожарной защиты, диагностикой, профилактикой заболеваний и лечением животных. Кроме того, снижаются требования к стажу медицинских работников, исключается необходимость наличия в штате негосударственных организаций здравоохранения врачей только первой и высшей квалификационной категории.

Поскольку положение о лицензировании отдельных видов деятельности приводится в соответствие с декретом от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства», исключаются требования о лицензировании нерегулярных автомобильных перевозок, оказания психологической помощи, бытовых услуг (в том числе спа-услуг, изготовления и ремонта ювелирных изделий).

«Беларусбанк» меняет условия снятия наличных в банкоматах банка-партнера

«Беларусбанк» вводит комиссию за снятие наличных по своим карточкам в банкоматах «Белинвестбанка». С 1 октября будет взиматься вознаграждение в размере, установленном по операциям в сети других банков Беларуси – 2,5% от суммы (или минимум 3 доллара/евро, 110 российских рублей, 3 белорусских рубля). Снять наличные по карточкам «Беларусбанка» без комиссии по-прежнему можно будет в сети банка и в банкоматах банков-партнеров – ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО «Белагропромбанк».

Открывается сезон загонной охоты

Сезон загонной охоты на копытных животных – лося, благородного оленя, косулю, кабана открывается 1 октября. Загонная охота, в том числе с собаками, проводится в светлое время суток. При охоте на лося, благородного и пятнистого оленя, лань, взрослого кабана старше 2 лет разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты. При охоте на косулю и молодняк кабана до двух лет – нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. Дж, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты. Породы охотничьих собак используются по решению пользователя охотничьих угодий.

Сезон охоты продлится до 31 декабря.

Начнется вакцинация от гриппа

С октября в стране стартует период вакцинации от гриппа. В этом году планируется привить около 40% жителей Беларуси. Состав вакцин останется прежним. Бесплатно за счет государства можно воспользоваться вакциной «Гриппол плюс» производства Российской Федерации. В Беларусь поставят примерно полтора миллиона ее доз. Эта вакцина трехвалентная. В следующем году специалисты рассмотрят возможность закупки более эффективной тетравакцины.

Препаратами «Ваксигрип» и «Ваксигрип-тетра» (Франция), «Инфлювак» (Нидерланды) можно вакцинироваться на платной основе. Стоимость прививки составит от 10 до 18 рублей. Завершить период вакцинации специалисты планируют до начала зимы.

Стартует перепись населения

Для удобства ее разделят на два этапа. Первый начнется 4 октября. В этот день на мобильные телефоны жителей Беларуси придет смс о старте переписи и ссылка, пройдя по которой, вы сможете заполнить переписные листы на себя и свою семью онлайн. Сделать это можно в любое удобное время с любого устройства до 18 октября включительно. На заключительном этапе (с 21 по 30 октября) переписчики пойдут по домам, чтобы опросить оставшихся граждан.