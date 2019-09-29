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О возможной активности мошенников во время переписи населения

30.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Жертвами аферистов становятся люди любого возраста и социального положения, но чаще всего это одинокие пенсионеры. Их доверчивость оборачивается против них: мошенники, проникая в квартиры, похищают сбережения.

Активизируются такие злоумышленники, как правило, к плановым проверкам домов, проведению капитального ремонта, переписи населения. Ближайшее такое мероприятие пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября

В связи с этим напоминаем гражданам о правилах безопасности, которые помогут избежать неприятностей:

  • по месту жительства граждан переписчики начнут работу только с 21 октября; 
  • работники, задействованные в процедуре, должны иметь при себе удостоверение переписчика; 
  • удостоверение действительно только при предъявлении паспорта; 
  • у работника с собой должен быть планшет и сумка со специальным логотипом; 
  • ни в коем случае нельзя впускать в дом незнакомых людей. Даже если вы убедились в личности работника, разговаривайте с ним на лестничной клетке или на улице; 
  • если у вас просят запасную ручку, стакан воды и тому подобное, зайдите в квартиру, закройте дверь на замок. Возьмите то, что нужно и выйдите к посетителям; 
  • не давайте свои документы незнакомым людям.

Следование простым рекомендациям поможет защитить вас и ваше имущество от действий злоумышленников!

Денис Линник, начальник Борисовского РУВД

http://borisov.minsk-region.by

 
 
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Существует отдельный вид мошенничества, когда злоумышленники под видом работников коммунальных, социальных и других служб проникают в квартиры.
 
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