О возможной активности мошенников во время переписи населения

Источник материала: Единство

Жертвами аферистов становятся люди любого возраста и социального положения, но чаще всего это одинокие пенсионеры. Их доверчивость оборачивается против них: мошенники, проникая в квартиры, похищают сбережения.

Активизируются такие злоумышленники, как правило, к плановым проверкам домов, проведению капитального ремонта, переписи населения. Ближайшее такое мероприятие пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября.

В связи с этим напоминаем гражданам о правилах безопасности, которые помогут избежать неприятностей:

по месту жительства граждан переписчики начнут работу только с 21 октября;

работники, задействованные в процедуре, должны иметь при себе удостоверение переписчика;

удостоверение действительно только при предъявлении паспорта;

у работника с собой должен быть планшет и сумка со специальным логотипом;

ни в коем случае нельзя впускать в дом незнакомых людей. Даже если вы убедились в личности работника, разговаривайте с ним на лестничной клетке или на улице;

если у вас просят запасную ручку, стакан воды и тому подобное, зайдите в квартиру, закройте дверь на замок. Возьмите то, что нужно и выйдите к посетителям;

не давайте свои документы незнакомым людям.

Следование простым рекомендациям поможет защитить вас и ваше имущество от действий злоумышленников!

Денис Линник, начальник Борисовского РУВД