О возможной активности мошенников во время переписи населения

Жертвами аферистов становятся люди любого возраста и социального положения, но чаще всего это одинокие пенсионеры. Их доверчивость оборачивается против них: мошенники, проникая в квартиры, похищают сбережения.
Активизируются такие злоумышленники, как правило, к плановым проверкам домов, проведению капитального ремонта, переписи населения. Ближайшее такое мероприятие пройдет в Беларуси с 4 по 30 октября.
В связи с этим напоминаем гражданам о правилах безопасности, которые помогут избежать неприятностей:
- по месту жительства граждан переписчики начнут работу только с 21 октября;
- работники, задействованные в процедуре, должны иметь при себе удостоверение переписчика;
- удостоверение действительно только при предъявлении паспорта;
- у работника с собой должен быть планшет и сумка со специальным логотипом;
- ни в коем случае нельзя впускать в дом незнакомых людей. Даже если вы убедились в личности работника, разговаривайте с ним на лестничной клетке или на улице;
- если у вас просят запасную ручку, стакан воды и тому подобное, зайдите в квартиру, закройте дверь на замок. Возьмите то, что нужно и выйдите к посетителям;
- не давайте свои документы незнакомым людям.
Следование простым рекомендациям поможет защитить вас и ваше имущество от действий злоумышленников!
Денис Линник, начальник Борисовского РУВД