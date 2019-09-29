Подростков, сбежавших из больницы в Полоцке, нашли. Куда они бегали?

Источник материала: Tut.by

Милиция нашла двух подростков, сбежавших 26 сентября из больницы в Полоцке. Здоровью и жизни парней ничто не угрожает, сообщает УВД.



Фото: УВД

15-летний Вадим Ситдиков и 17-летний Тахир Куликовский ушли из больницы в Полоцке 26 сентября. Парней начали искать.

Одного из подростков нашли на следующий день, 27 сентября, в одном из новополоцких парков. Про второго парня известно, что он уехал в Россию.

Выяснилось, что подросток на попутке доехал до своей тети, которая живет в Себежском районе. В воскресенье, 29 сентября, парень вернулся домой в Новополоцк.

По предварительным данным, противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было. Жизни и здоровью подростков ничто не угрожает. С ними провели профилактическую беседу, сообщили в Новополоцком ГОВД.