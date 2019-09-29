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Вот почему батареи в минских квартирах не горячие, а теплые (дело в погоде)
30.09.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отопление включили во всех жилых домах Минска, но батареи теплые не везде, сообщают читатели. Коммунальники объясняют, что делать, если у вас холодные батареи и почему не надо паниковать, если они теплые, а не горячие.
В Минском городском жилищном хозяйстве
— Дома все подключены к отоплению, остались только заявки по развоздушиванию — где-то воздух попал в систему. Сейчас идет регулировка, — рассказывает TUT.BY начальник производственного отдела Минского городского жилищного хозяйства Валентина Гридюшко.
Как уточняют столичные коммунальники, с 24 сентября от горожан поступили 22 944 заявки по проблемам с отоплением, из них в работе по состоянию на 12.00 30 сентября 4334 заявки.
Заявки на развоздушивание можно подавать через диспетчерские ЖЭСов в рабочее время и через сайт 115.бел — в нерабочее. Коммунальники планируют завершить развоздушивание систем отопления за пять дней, наладить системы регулирования — не больше чем за 10 дней.
Часть заявок поступает от жителей, в квартирах которых отопление уже подключено и батареи не завоздушены, а работают в режиме протапливания.
— Многие люди, щупая батареи, считают, что они холодные. Но на улице-то плюсовая температура. Батареи просто теплые, хотя жители ждут, что должны быть горячие. Система регулирования работает, чтобы обеспечить температурные параметры 18−24 градуса, — говорит Валентина Гридюшко.
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Коммунальники объясняют, что делать, если у вас холодные батареи и почему не надо паниковать, если они теплые, а не горячие.
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