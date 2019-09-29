ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот почему батареи в минских квартирах не горячие, а теплые (дело в погоде)

30.09.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Отопление включили во всех жилых домах Минска, но батареи теплые не везде, сообщают читатели. Коммунальники объясняют, что делать, если у вас холодные батареи и почему не надо паниковать, если они теплые, а не горячие.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Минском городском жилищном хозяйстве сообщают, что в жилых домах Минска включили отопление еще 28 сентября.

— Дома все подключены к отоплению, остались только заявки по развоздушиванию — где-то воздух попал в систему. Сейчас идет регулировка, — рассказывает TUT.BY начальник производственного отдела Минского городского жилищного хозяйства Валентина Гридюшко.

Как уточняют столичные коммунальники, с 24 сентября от горожан поступили 22 944 заявки по проблемам с отоплением, из них в работе по состоянию на 12.00 30 сентября 4334 заявки.

Заявки на развоздушивание можно подавать через диспетчерские ЖЭСов в рабочее время и через сайт 115.бел — в нерабочее. Коммунальники планируют завершить развоздушивание систем отопления за пять дней, наладить системы регулирования — не больше чем за 10 дней.

Часть заявок поступает от жителей, в квартирах которых отопление уже подключено и батареи не завоздушены, а работают в режиме протапливания.

— Многие люди, щупая батареи, считают, что они холодные. Но на улице-то плюсовая температура. Батареи просто теплые, хотя жители ждут, что должны быть горячие. Система регулирования работает, чтобы обеспечить температурные параметры 18−24 градуса, — говорит Валентина Гридюшко.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммунальники объясняют, что делать, если у вас холодные батареи и почему не надо паниковать, если они теплые, а не горячие.
 
Новости дня
Новости общества
 
Супруги Людмила и Михаил Лось из Брилево 4 сентября отметили золотую свадьбу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика