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«Вас очень не хватает, очень». Идет суд над начальником управления Минздрава Людмилой Реутской

30.09.2019 15:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилу Реутскую задержали год назад. По версии следствия, она получала от представителей коммерческих структур деньги и подарки: орхидеи, конфеты, вино, сыр, а также дважды поела со своими сотрудниками в ресторане за чужой счет. Вину Реутская признает частично.


Процесс по делу Людмилой Реутской идет с 24 сентября в суде Фрунзенского района Минска, ей вменяют ч. 2,3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере). Процесс ведет судья Юлия Близнюк, она уже рассматривала «дела медиков». За взятку в три тысячи рублей бывший заведующий эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска Андрей Савченко был приговорен к 2,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима, а начальник военно-медицинского управления Минобороны Алексей Еськов — к девяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Людмила Реутская находится в стеклянной клетке, она заметно похудела, находясь под стражей. Ее пришли поддержать несколько человек, в том числе бывший руководитель из областного аптечного управления Миноблисполкома. Они проработали вместе 15 лет.

— Она очень хороший фармацевт, — говорит женщина.

Людмила Реутская курировала работу с лекарственными препаратами, допускала их на рынок. После ее задержание в сентябре 2018 года правоохранительные органы уточняли: ее уголовное дело не связано с проведением закупки южнокорейской вакцины «Эупента», которая вызвала скандал, когда оказалось, что она не была зарегистрирована в Беларуси.


Как стало известно TUT.BY, суд уже допросил Людмилу Реутскую, вину она признает частично. Не отрицает, что представители бизнеса дарили ей орхидеи, букеты цветов и промопродукцию. Остальное отрицает. По версии следствия, Реутская в качестве взятки также получала вино, сыр, конфеты, золотые сережки за 100 долларов, дважды поела за чужой счет в ресторане, а также ей передавали деньги. Точная сумма пока на процессе не оглашается, по нашей информации, речь идет о сумме не менее тысячи базовых величин.

Сегодня в суде прокурор очень подробно допрашивала свидетеля Аллу Долголикову: к чему были «приурочены» ужины в ресторане «Усадьба», насколько «уместна» там была представитель итальянской компании Recordati Лариса Рубцова, кто какие блюда заказывал и как делили счет.

Алла Долголикова до 2016 года была заместителем Реутской, потом работала консультантом Минздрава. Она вспоминает: на первый ужин в 2017 году в ресторан «Усадьба» Лариса Рубцова пригласила их сама, это не было тайной ни для кого, он был посвящен Дню фармацевта.

— Обсуждался ли до ужина вопрос оплаты? — спрашивает гособвинитель Валерия Таратынко.

— Нет, — говорит свидетель.

На ужин Долголикова приехала на общественном транспорте, там уже была Людмила Реутская.

— Кто какие блюда заказывал? — снова задает вопрос прокурор.

— Были общие тарелки, какие-то холодные закуски, овощи. Потом принесли горячие закуски, — вспоминает свидетель.

— Спиртные напитки были?

— Было белое вино, — уточняет Долголикова.

Чуть позже прокурор берет том углового дела и протягивает его свидетелю. В нем чек из того самого ресторана.

— Узнаете ли вы чек? — спрашивает гособвинитель Валерия Таратынко.

— Я видела что-то на 700 рублей во время допроса у следователя. Этот текст вижу впервые, — говорит Алла Долголикова.

— Лимонад имбирный, чебуреки, шашлык, филе лосося, спаржа, колдуны, утка, кролик. Прошу вас опознать блюда, — перечисляет блюда из чека прокурор.

— Сыр был, по-моему, ела филе лосося, вино пила, ела что-то из зелени, — похоже, свидетель немного смущена такими вопросами.

Как рассказывает Долголикова, ужин в ресторане длился два часа, его «настоятельно» вызвалась оплатить глава представительства Recordati Лариса Рубцова. На вопрос прокурора, вернула ли потом свидетель деньги за ужин, Долголикова ответила:

— Со мной этот вопрос не обсуждался. Теперь жалею об этом. Тогда Лариса играла роль радушной хозяйки и была категоричной.

Свидетель поясняет: несмотря на то, что она была госслужащей, подписывала антикоррупционное обязательство, тот ужин в ресторане не считала каким-то нарушением. Следующий ужин в том же ресторане был в 2018 году накануне дня медицинского работника. На нем снова были Реутская и Рубцова.

— На этот раз я попыталась оставить деньги, положила под салфетку, Рубцова настоятельно говорила: «Не надо!» Получилась немного непонятная ситуация. Деньги я забрала обратно, — дает показания в суде Долголикова.


А далее суд останавливается на служебной записке Людмилы Реутской от 9 января 2017 года. Суть сводится к тому, что директор компании «Стимэнерджи», муж Ларисы Рубцовой, хотел получить лицензию на упаковку и фасовку лекарственных средств. Управление лицензирования ответило отказом, а управление Людмилы Реутской ответило: нельзя отказать в приеме документов Рубцову, их нужно принять и рассмотреть. В итоге лицензия была получена.

— Все было сделано по букве закона, — настаивает Долголикова, бывшая подчиненная Реутской.

Как оказалось, получение этой лицензии стало поводом возбуждения еще одного уголовного дела в отношении бывшего замминистра здравоохранения Валерия Шевчука. Сейчас его дело рассматривает другой суд.

В том, что лицензия компанией «Стимэнерджи» была получена законно, уверена и Татьяна Тумеля. Сейчас она заместитель директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении. О Реутской говорит только хорошее.

— Людмила Александровна профессионал с большой буквы, изучала английский язык и нам всем рекомендовала, читала европейскую литературу. Всем и всегда помогала, никогда не выставляла никого за дверь. К ней не нужно было записываться, достаточно просто прийти. Людмила Александровна, вас очень не хватает, очень, — после этих слов Людмила Реутская расплакалась. — Она отзывчивая, грамотная, всегда готова поделиться знаниями, советом. Ее заслуги для развития нашей фармацеи огромны. Человек не жалел ни времени, ни сил.

 
Теги: Минск
 
 
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Начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилу Реутскую задержали год назад. По версии следствия,...
 
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