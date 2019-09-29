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В Мозыре вынесли приговор убийце таксиста

30.09.2019 15:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Мозырского района вынес приговор жителю Калинковичей, который в январе убил таксиста и поджег авто с телом убитого, сообщает «Жыцце Палесся».


Фото: Следственный комитет

Молодой человек признан виновным в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем из корыстных побуждений, и приговорен к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

Напомним, утром 19 января молодой человек, находясь в гостях, вызвал такси. Парня в таксистской среде уже знали как любителя проехать и не заплатить за поездку. На это парню и указал водитель. Произошла перепалка, но после вроде бы успокоившийся молодой человек попросил таксиста отвезти его домой, где он якобы планировал взять у матери денег, чтобы рассчитаться за поездку. Однако вместо этого захватил из кухни нож. Затем молодой человек попросил таксиста отвезти его в деревню Гулевичи. По дороге подозреваемый и напал на водителя. Всего, по данным следствия, молодой человек нанес жертве не менее 46 ударов. От полученных травм мужчина умер на месте. Пассажир выбросил его тело из автомобиля, сам пересел за руль и отправился в ресторан, там на деньги убитого таксиста поел, выпил и поехал домой. По пути решил спрятать чужое авто в лесу, однако застрял в снегу и, чтобы скрыть улики, поджег машину.

 
 
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Молодой человек признан виновным в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем из корыстных побуждений.
 
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