Почти каждый шестой житель страны - старше 65 лет. От чего зависит продолжительность жизни

Источник материала: Tut.by

В Беларуси почти каждый шестой житель страны — старше 65 лет. Наша нация по международным стандартам считается старой. Продолжительность жизни, согласно исследованиям, зависит не только от генетики, но и употребления табака, алкоголя и малоподвижного образа жизни.



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Александр Румак, заместитель Министра труда и социальной защиты, во время онлайн-трансляции из Национального пресс-центра рассказал, что согласно международной классификации общество считается старым, если число людей старше 65 лет составляет 7%. У нас — 15,2%. То есть 1 млн 440 тысяч белорусов и белорусок — старше 65 лет. При этом тех, кому 100 лет и больше, — 396 человек.

Людмила Жилевич, руководитель Республиканского геронтологического центра, главный внештатный специалист по геронтологии Минздрава, отметила, что сейчас в Беларуси исследуют генетический фон и психологическое состояние пациентов пожилого возраста. По ее словам, продолжительность жизни зависит не только от хорошей генетики.

— Когда мы надеемся на генетику и говорим: «Мой дедушка или бабушка жили 100 лет, и я обязан» — это хорошо. Это психологическая установка, от нее тоже очень много зависит, потому что говорят, что старение начинается с мозга. Когда человек себе сказал, что он старый, мозг принимает решение: старый так старый — и получай по своим органам и системам. Но помимо генетики есть и другие очень важные факторы, и не даром о них так много говорят в программе демографической безопасности. Эти факторы связаны со здоровым образом жизни. Сейчас провели очень интересное исследование в рамках программы «Белмед». Оно связано с оценкой здоровья мужчин в возрасте 45+. Исследование проводилось в Минской области. И оказалось, что основные факторы старения — это то, что человек не реагирует на свои факторы риска — курение, алкоголь, гиподинамию.

Напомним, средняя пенсия в сентябре 2019 года в Беларуси была 446, 8 рубля. Тем, кому 75 лет и больше ежемесячно доплачивают к ней 43,3 рубля, кто 80 лет и старше — 57,73 рубля.