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В Минской области по просьбе фермера люди брали на себя кредиты - и за два года потеряли 260 тысяч

30.09.2019 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минской области завершено расследование дела в отношении директора крестьянско-фермерского хозяйства. По версии следствия, он уговорил людей оформить на себя кредиты якобы для развития бизнеса, взял деньги — и не вернул. Ущерб оценивают в 260 тысяч рублей, сообщает СК.

41-летнего жителя Стародорожского района обвиняют в покушении на мошенничество и мошенничестве в особо крупном размере.

События датируются февралем 2017 года — июнем 2019-го. Все началось с того, что, будучи главой фермерского хозяйства, мужчина убедил других людей оформить на себя кредиты.

Для получения большого кредита мужчина делал заведомо поддельные справки с места работы (на самом деле эти люди у него не работали) и о зарплате. В итоге люди заключали кредитные договоры и передавали полученные деньги фигуранту. Обманутыми себя посчитали 19 граждан, общая сумма ущерба составила более 260 тысяч рублей.

Следователи узнали, куда ушли деньги: за этот период мужчина свыше 300 раз посетил игорные заведения. Сам обвиняемый дал признательные показания. Он содержится под стражей, а уголовное дело уже передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Следователи узнали, куда ушли деньги: за этот период мужчина свыше 300 раз посетил игорные заведения.
 
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