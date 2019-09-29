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Пошло тепло! На Гродненщине в квартирах включают отопление

30.09.2019 16:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 30 сентября в гродненские квартиры пошло тепло: коммунальники включают системы отопления в режиме протапливания, сообщает «Гродненская правда».


Теплыми станут батареи в квартирах, общежитиях, поликлиниках и гостиницах.

Но батареи не станут теплыми единовременно во всех квартирах: это технически невозможно. Подключение происходит поэтапно.

Напомним, жилфонд начинают отапливать, когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха не превышает +8 °С. Объекты социальный сферы — больницы, школы, детсады, библиотеки — начали подключать к отоплению на Гродненщине 24 сентября.

 
 
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Коммунальники включают системы отопления в режиме протапливания.
 
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