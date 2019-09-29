Женщина застряла в болоте в Минске. Мужчина увидел ее в бинокль и вызвал МЧС

Источник материала: Tut.by

Минчанку достали из болота после того, как ее заметил в бинокль мужчина. Подробности сообщает МЧС Минска.

Днем в МЧС обратился мужчина, в бинокль он увидел, как в болоте в районе улицы Оловникова человек просит о помощи.

Выяснилось, что 60-летняя женщина шла домой и решила сократить путь через болото. Примерно в десяти метрах от берега она поняла, что выбраться не может.



Фото: МЧС Минска

Спустя 20 минут после вызова спасатели нашли женщину и доставили ее на берег. Ее передали бригаде скорой помощи, но все обошлось — в медицинской помощи она не нуждалась.

Эта история происходила в акватории реки Свислочь. Прошлым летом сотрудники МЧС доставали из болота в Лошицком парке 30-летнего мужчину. Чтобы его разыскать, даже использовали квадрокоптер.