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Женщина застряла в болоте в Минске. Мужчина увидел ее в бинокль и вызвал МЧС
30.09.2019 16:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанку достали из болота после того, как ее заметил в бинокль мужчина. Подробности
Днем в МЧС обратился мужчина, в бинокль он увидел, как в болоте в районе улицы Оловникова человек просит о помощи.
Выяснилось, что 60-летняя женщина шла домой и решила сократить путь через болото. Примерно в десяти метрах от берега она поняла, что выбраться не может.
Спустя 20 минут после вызова спасатели нашли женщину и доставили ее на берег. Ее передали бригаде скорой помощи, но все обошлось — в медицинской помощи она не нуждалась.
Эта история происходила в акватории реки Свислочь. Прошлым летом сотрудники МЧС
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Минчане застревают в болотистой местности в столице уже не первый раз.
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