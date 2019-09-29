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Команда Кировского РЦСОН приняла участие в спартакиаде для людей пожилого возраста

30.09.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Команда Кировского РЦСОН приняла участие в спартакиаде для людей пожилого возраста

В городском парке культуры и отдыха г.Бобруйска 26 сентября прошла спартакиада для людей пожилого возраста «Здоровым жить здорово!». Об этом рассказала заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Наталья Финевич.

В спартакиаде участвовало 4 команды, в каждой по пять человек:  «Лимонад» – ТЦСОН Ленинского района г.Бобруйска, «Клад» –ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска, «Лэвис» – Бобруйского РЦСОН, Кировский РЦСОН представила команда «Кировчанка» в составе: Валентины Русецкой, Людмилы Белявской, Ирины Белявской, Людмилы Кихтенко, Алины Алексеевой  и бессменного, талантливого капитана команды Александра Григорьева.

Основная цель мероприятия – привлечение людей пожилого возраста к здоровому образу жизни.

Программа спартакиады включала в себя следующие конкурсы: «Визитная карточка», «Радуга в корзине», «Передача мяча», «Точно в цель» (стрельба из пневматической винтовки), «Веревочный городок», «Пейнтбол» (конкурс капитанов).

Все участники справились с предложенными им конкурсами, судьи внимательно фиксировали каждое очко и в результате выявили, что победила «дружба!».

И все-таки, несмотря на торжественность в каких-то моментах, в целом спартакиада вызвала ощущение теплой семейной встречи, может, потому, что большинство «соперников» в реальной жизни являются давними знакомыми и добрыми друзьями.

На спартакиаде кировчане поделились своими знаниями, талантами, умением жить с оптимизмом. Показали, что люди «третьего возраста» востребованы в современном обществе, могут жить яркой и наполненной жизнью, найти новые увлечения, создать свой бизнес, проводить время с пользой и удовольствием.

        
Команда Кировского РЦСОН приняла участие в спартакиаде для людей пожилого возраста


Команда Кировского РЦСОН приняла участие в спартакиаде для людей пожилого возраста


Команда Кировского РЦСОН приняла участие в спартакиаде для людей пожилого возраста

 
 
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В городском парке культуры и отдыха г.Бобруйска 26 сентября прошла спартакиада для людей пожилого возраста «Здоровым жить здорово!». Об этом рассказала...
 
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