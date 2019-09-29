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Что изменится с 1 октября в Беларуси

30.09.2019 16:17 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Подорожают сигареты и сахар, потяжелеют жировки для «тунеядцев», изменятся условия лицензирования, начнется вакцинация от гриппа и другие изменения в Беларуси, которые вступают в силу с 1 октября.

Коммуналка подорожает для «тунеядцев»

Согласно постановлению Совета министров, не занятым в экономике гражданам плату за отопление и газ с начала следующего месяца будут начислять по полному тарифу.

Если «тунеядец» проживает в квартире один, то он за вышеназванные коммунальные услуги он заплатит в полном объеме, если с другими людьми, членами семьи, - оплата будет пропорциональна количеству оказанных ему услуг.

В случае проживания в квартире двух трудоспособных граждан, не занятых в экономике, коммунальные услуги будут начисляться по полным тарифам каждому из них.

Дорожают сигареты

Максимальные розничные цены на отдельные марки сигарет в Беларуси повышаются с 1 октября, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Ряд марок сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман» прибавят в цене на 5 копеек, «Табак-инвеста» - до 5 копеек, «Беларусторга» - до 10 копеек. При этом цена на сигареты, импортируемые ЗАО «Энерго-оил», не изменится.

Дорожает сахар

Предельная минимальная розничная цена на сахар в Беларуси с 1 октября составит 1,5 рубля.

Лицензирование

С 1 октября без лицензии можно будет заниматься экономической деятельностью, связанной с контролем за радиоактивным загрязнением, охраной организациями своих работников и имущества, торговлей средствами противопожарной защиты, диагностикой, профилактикой заболеваний и лечением животных. Кроме того, снижаются требования к стажу медицинских работников, исключается необходимость наличия в штате негосударственных организаций здравоохранения врачей только первой и высшей квалификационной категории.

«Беларусбанк» изменит условия снятия наличных в банкоматах «Белинвестбанка»

«Беларусбанк» вводит комиссию за снятие наличных по своим карточкам в банкоматах «Белинвестбанка». С 1 октября будет взиматься вознаграждение в размере, установленном по операциям в сети других банков Беларуси — 2,5% от суммы (или минимум 3 доллара/евро, 110 российских рублей, 3 белорусских рубля).

Снять наличные по карточкам «Беларусбанка» без комиссии по-прежнему можно будет в сети банка и в банкоматах банков-партнеров — ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО «Белагропромбанк», сообщает «Млын».

Начнется вакцинация от гриппа

В октябре в Беларуси начинается вакцинация от гриппа.

Бесплатно в государственных поликлиниках будут делать прививки «Гриппол плюс» российского производства. Со следующего года ее закупка может быть пересмотрена в пользу более эффективной.

Препаратами «Ваксигрип» и «Ваксигрип-тетра» (Франция), «Инфлювак» (Нидерланды) вакцинируют на платной основе.

Завершить прививки от гриппа специалисты планируют до начала зимы. В этом году планируется вакцинировать около 40% белорусов.

Белорусам будут получать пенсию за работу в Чехии

Договор о пенсионном обеспечении Беларусь и Чехия подписали еще в марте 2018 года, однако заработает он завтра. Граждане обеих стран смогут получать пенсию за стаж работы на территории каждой из них. Такие же договоры есть с Россией, Литвой, Латвией, Эстонией, Азербайджаном, в процессе - с Польшей.

Компаниям с предложением работы за границей будет проще работать

С 1 октября объявление о трудоустройстве за границей больше не нужно будет согласовывать с МВД. Однако объявления принимаются только от юрлиц и ИП, у которых есть лицензия на этот вид деятельности.

 
 
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Подорожают сигареты и сахар, потяжелеют жировки для «тунеядцев», изменятся условия лицензирования, начнется вакцинация от гриппа и другие изменения в Беларуси,...
 
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