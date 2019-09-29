В кругу коллег и друзей отметила 80-летний юбилей старейшая газета региона «Полесская правда»

Источник материала: Полесская правда



Торжественное собрание по случаю годовщины выхода в свет первого номера «Полесской правды» прошло в уютном зале районной библиотеки имени Е. Янищиц.

Атмосферу дружеского общения создавали все участники события – от создателей насыщенного и в то же время легкого сценария до гостей, каждый из которых сказал искренние слова в адрес всех поколений сотрудников редакции.

А поколений этих сменили друг друга за восемь десятков лет существования издания немало. Имена ярких их представителей, в том числе всех руководителей коллектива, каждый из которых был личностью и своим авторитетом укреплял престиж редакции, золотыми буквами вписаны в историю «Полесской правды». Эта мысль главенствовала на праздновании юбилея, как и та, что современный коллектив продолжает традиции предшественников и достойно пишет новую историю Пинского региона. В ней, как и прежде, отражаются и эпохальные события, и жизнь простых сельских тружеников.

Приветствовала приглашенных, в том числе и ветеранов, главный редактор «Полесской правды» Виолетта Подлужная. Отметив, что не только коллектив делает историю газеты, она с искренними словами благодарности за помощь, поддержку и сотрудничество обратилась к представителям местной власти и многочисленным структурам и организациям, с которыми у газеты давно сложилось тесное взаимодействие. В первую очередь это районный исполнительный комитет, районный Совет депутатов, силовые структуры, социальные службы, общественные организации и многие-многие другие. Слова признательности прозвучали и в адрес внештатных авторов.

– Быть сотрудником «Полесской правды» – это и почетно, и сложно, – отметил в выступлении председатель районного Совета депутатов Иосиф Гузич. – Считаю, что для редакции главное – это кадровый потенциал, а он сегодня силен, при этом газете всегда везло на редакторов. Коллектив успешно справляется со сложными задачами современности. Спасибо и ветеранам, которые трудились на авторитет газеты и заложили ее традиции.

Иосиф Гузич вручил коллективу редакции газеты «Полесская правда» Благодарность председателя Пинского районного исполнительного комитета Игоря Брилевича за взаимодействие, объективное и своевременное освещение событий Пинщины, формирование гражданского сознания ее жителей.

Теплые слова и пожелания прозвучали также от других выступающих. Председатель районной организации РОО «Белая Русь» Григорий Пригодич отметил, что несмотря на то, что сегодня существует много других источников информации, районку всегда ждут ее благодарные читатели во всем регионе. За отзывчивость и внимание к жизни ветеранов поблагодарил давний постоянный читатель, председатель районной ветеранской организации Михаил Заранко.

Поздравили коллектив директор Пинской региональной типографии Александр Прокопов, начальник районного узла почтовой связи Леонида Вакульчик, директор ТРК «Пинск» Виктор Сыроватко. Коллеги благодарили редакцию за тесное комфортное сотрудничество, отметили высокий уровень творческого мастерства журналистов и качество работы всех сотрудников, пожелали не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины.

– Коллектив редакции сегодня – это профессионализм, компетентность, глубина, в то же время простота подачи материала, – отметила заместитель пинского межрайонного прокурора Людмила Супрун. К поздравлениям и пожеланиям присоединились также начальник ИМНС по Пинскому району Анатолий Садовский, исполняющая обязанности начальника отдела кадров РОВД Ирина Орлова, представители ГРОЧС и Пинского погранотряда Олег Червяковский и Михаил Бут-Гусаим, директор санатория «Ясельда» Светлана Боровкова, директор районного территориального центра соцобслуживания населения Тамара Лебедевская, журналист, сотрудник газеты «Пинский вестник» Вячеслав Ильенков. С творческими подарками пришли на юбилей любимой газеты поэты и внештатные авторы Анатолий Козич и Жанна Верич.

Как отмечала в воспоминаниях первый редактор газеты «Полесская правда» Мария Ваганова, журналистика и создание газеты – это каждодневный каторжный труд. Ярким моментом в истории останется празднование 80-летнего юбилея, а за ним продолжатся рабочие будни. Тепло от высказанных в адрес коллектива слов, понимание значимости и нужности работы, о чем напомнил каждый из участников торжества, несомненно, будут согревать в сложные моменты и вдохновлять на новые свершения. История «Полесской правды» продолжается.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.