Почему в минском аэропорту пропадает электричество? Вопрос изучает межведомственная комиссия

Источник материала: Tut.by

За последний месяц в минском аэропорту дважды пропадало электричество: 13 сентября — на 45 минут, 29 сентября — на четыре часа, это вызвало перебои с вылетом и прилетом рейсов. В «Белэнерго» поясняли, что проблема — на стороне аэропорта, Минские электросети обеспечивали надежное и бесперебойное снабжение подстанции «Аэропорт». В Министерстве транспорта и коммуникации TUT.BY сообщили, что создана межведомственная комиссия, которая изучает причины, по которым в аэропорту пропадает электричество.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В пресс-службе Министерства отметили, что в состав межведомственной комиссии вошли представители Минтранспорта, Департамента по авиации, Национального аэропорта «Минск» и «Белэнерго».

— Пока продолжается расследование. Причины, по которым были неполадки с электричеством, будут озвучены по результатам проверки, — отметили в пресс-службе. — Надеемся, что сможем сообщить об этом в ближайшее время.

Напомним, вечером 13 сентября в минском аэропорту около 45 минут Минск пропадало электричество: пассажиры ждали рейсов в темноте">отсутствовало электричество, из-за этого задержалось пять рейсов, которые вылетали из Минска. В пресс-службе аэропорта тогда сообщали, что «электричество пропало по техническим причинам, жизнедеятельность аэропорта поддерживалась при помощи автономных источников питания и аварийных источников освещения».

— Со стороны Минских электрических сетей обеспечивалось надежное и бесперебойное внешнее электроснабжение подстанции «Аэропорт». Отключения электроэнергии в Национальном аэропорту связаны с неполадками на оборудовании, принадлежащем Национальному аэропорту, — сообщали в «Белэнерго». — Энергетики «Минскэнерго» выезжали на место и осматривали состояние своего оборудования на подстанции «Аэропорт» и были готовы оказать помощь энергослужбе Национального аэропорта, но пока запросов на оказание помощи не поступало.

Утром 29 сентября в минском аэропорту снова были перебои с электричеством, на этот раз на четыре часа. Задержки вылетов и прилетов составили от 40 минут до 3,5 часов, не вылетели вовремя восемь рейсов. В пресс-службе аэропорта объясняли, что были «зафиксированы сбои в подаче электроэнергии, пожарная тревога с требованием эвакуации срабатывала из-за перебоев в сети — возгорания в здании аэровокзала не было». Представитель «Белэнерго» пояснял, что проблема на стороне аэропорта — энергетики исправно снабжают электроэнергией местную подстанцию.