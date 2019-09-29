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Вечером в субботу не будет работать станция «Петровщина». Как пойдет наземный транспорт

30.09.2019 16:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поздним вечером в субботу не будет работать станция метро «Петровщина». Как это компенсирует наземный транспорт, сообщает «Столичный транспорт и связь»


Фото: TUT.BY

Поздно вечером 5 октября (в субботу) будет закрыта для высадки и посадки пассажиров станция метро «Петровщина». Это повлияет на работу наземного транспорта.

С 23.00 и до окончания работы троллейбусы № 32 и автобусы № 75 и № 90 пойдут по измененным трассам, через станцию метро «Михалово».

Похоже, закроют «Петровщину» из-за подготовки к концерту, который пройдет на платформе с 2.00 до 3.30 ночи с 5 на 6 октября.

Перед зрителями выступит Международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. Партер для зрителей установят прямо на перроне.

Помимо этого на платформе подземки построят подиум, на который поднимутся самые красивые девушки страны — «мисс Беларуси» Мария Василевич и обладательницы этого титула предыдущих лет.

Это уже второй ночной концерт в минском метро. Впервые такой устроили в октябре 2018 года.

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Теги: Минск
 
 
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Похоже, закроют «Петровщину» из-за подготовки к ночному концерту.
 
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