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В Минске пропали йодсодержащие препараты, в регионах - в остатках

30.09.2019 17:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минских аптеках пропали йодсодержащие препараты. Представитель производителя обещает поставки уже в октябре.


Фото: Reuters

— Я беременная — сдавала анализы в поликлинике и разговорилась с девушкой. Она говорит: «Вы в курсе, что в Минске нет «Йодомарина»? Я говорю: «Как?» Я принимаю «Йодомарин», и многим беременным его назначают. У меня осталось три таблетки, я хожу и ищу по аптекам. Спрашивала аналоги, но и их нет. В итоге сейчас попросила родственников в Березе, чтобы они купили, и не факт, что они найдут, в аптеках — остатки, — рассказывает Анна Левкова.

На сервисе tabletka.by указано, что и «Йодомарина», и «Йодбаланса» в Минске нет. В регионах «Йодомарин» есть, «Йолбаланс» сервис предлагает купить только в Вилейке, Рогачеве, Лоеве и Наровле.

В справочной аптек 169 также подтвердили, что в столице в наличии нет ни «Йодомарина», ни «Йодбаланса».

— Ничего нет. Есть только субстанция-порошок калия йодид, — говорят там.

В сети аптек «Добрыя лекi» рассказали, что в ближайшее время поставки «Йодомарина» возобновятся.

— Пока же предлагаем использовать другие препараты, содержащие йод, но все же советуем сначала проконсультироваться с лечащим врачем, — говорят там.

Производитель «Йодомарина» — немецкая компания Berlin-Chemie AG. В минском представительстве рассказали, что препарат появится в аптеках уже в октябре.

— Почему его нет, по телефону мы рассказать не сможем. Мы сейчас работаем над тем, чтобы отправить первые машины, товар уже есть и в самое ближайшее время появится в аптеках.

 
Теги: Минск
 
 
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В минских аптеках пропали «Йодомарин» и «Йодбаланс». Представитель производителя «Йодомарина» обещает поставки уже в октябре.
 
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