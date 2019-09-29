В Брест завтра приходит велошеринг «Колобайк». Рассказываем, где и как взять покататься желтые велосипеды

Источник материала: Tut.by

С 1 октября в Брест приходит минский велошеринг Kolobike, рассказал TUT.BY директор компании Вадим Осипчик.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как это работает?

Чтобы пользоваться системой проката, нужно скачать приложение . В нем можно найти и забронировать велосипед или самокат, привязать платежную карту. Дальше надо будет сканировать код на руле или замке, замок автоматически откроется после считывания — и можно ехать.

В конце поездки велосипед или самокат можно припарковать в любом месте, где это не создаст помех людям и транспорту. Чтобы закрыть замок и завершить поездку, надо нажать на рычажок до упора.

Все велосипеды подключены к облачной системе с помощью замка с GPS и с мобильным интернетом. Так в компании будут знать, где находится каждый велосипед.

Сколько стоит прокат?

Стоимость аренды велосипеда в Бресте будет такой же, как в Минске, — 2 рубля в час, пояснил Вадим Осипчик.

Тарификация начинается с 15 минут, за них (а также любую поездку меньшей продолжительности) придется заплатить 50 копеек.

Где найти желтые велосипеды?

На пробу в Брест привезли пока 100 арендных механических велосипедов фирменного желтого цвета. Их разместят в четырех точках города, сообщил директор информационно-просветительского учреждения «За вело Брест» Владимир Красько.

Самая крупная партия байков около 10.00 1 октября появится на территории городского сада. Остальные отвезут к главному корпусу БрГУ, к зданию администрации Московского района и к супермаркету «Микс» в микрорайоне Ковалево. Там велолюбители смогут найти и арендовать первые желтые колобайки. Затем велосипеды разъедутся по Бресту.

Если эксперимент пройдет удачно, то в следующем году компания планирует увеличить количество арендных велосипедов в Бресте до 1000, сообщил Вадим Осипчик.

Имейте в виду!

Старт велошеринга Kolobike в Минске был громким. Вскоре после запуска пользователи активно жаловались на проблемы с работой приложения для аренды велосипедов, а в Сети стали появляться снимки прокатных велосипедов в неожиданных местах : на козырьке подъезда, в мусорном баке и даже в милицейском автомобиле. В Telegram даже появился канал «Достижения пользователей минского велошеринга», где публикуют снимки велосипедов, попавших в нелепую ситуацию. Там есть и фото нескольких поврежденных байков. После серии краж и порчи транспорта представители велошеринга Kolobike написали заявления в милицию . Одного мужчину уже осудили за кражу желтого колобайка.