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Из-за кибератаки фабрика керамики в Молодечненском районе лишилась всей документации

30.09.2019 17:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупнейший производитель керамики, предприятие в Молодечненском районе, лишился всех информационных баз данных после вредоносного сообщения на электронную почту. Об этом сообщает пресс-служба милиции Минской области.

Вредоносное сообщение пришло на почту крупнейшего производителя керамики (очевидно, речь о фабрике в городском поселке Радошковичи). После проверки корреспонденции серверный компьютер оказался заблокирован. Чтобы получить доступ к зашифрованной информации надо было заплатить деньги.

Сотрудники рассказали, что это уже третий случай за год — но раньше специалисты смогли восстановить поврежденные файлы своими силами и в милицию руководство тогда не обращалось.

«На сей раз вирусом были уничтожены все информационные базы данных, в том числе их резервные копии, что привело к дестабилизации деятельности предприятия», — рассказал официальный представитель областного УВД Сергей Чеботарев.

Ранее от такой же хакерской схемы пострадала другая фирма района. Бухгалтер частной компании рассказала, что на экране компьютера появилось окно с сообщением о шифровании файлов и требовании выкупа в биткойнах. Оперативники предполагают, что и в этом случае вирус попал на ПК после проверки электронной почты.

По данным фактам сейчас проводятся проверки. В действиях хакеров усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 354 УК (Разработка, использование либо распространение вредоносных программ).

Но в милиции говорят, что не всегда получается отыскать хакеров — как правило, они скрываются за рубежом. И даже самые опытные IT-специалисты не всегда могут помочь. Поэтому организациям рекомендуют не экономить на безопасности, а самое главное, регулярно выполнять резервное копирование данных и хранить их в удаленном месте.

 
 
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Назначена проверка. Но нет никакой гарантии, что данные получится восстановить.
 
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