Советы дает специалист

Источник материала: Вороновская газета





Что такое финансовая грамотность? Это способность человека грамотно осуществлять управление своими финансовыми ресурсами, планировать расходы, анализировать, сопоставлять выгоды и риски в приобретении тех или иных услуг, распознавать, всевозможные мошеннические схемы. Знание основ финансовой грамотности необходимо, чтобы обеспечить устойчивость своего личного и семейного бюджета, стабильное развитие домохозяйства.







Разобраться в огромном потоке информации помогают регулярные Уроки финансовой грамотности. С посетителями отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН такой урок провели сотрудники ЦБУ №403 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.п. Вороново. К примеру, представитель банка О.А. Бовшис ознакомила слушателей с системой АИС, платежами за коммунальные услуги, с пополнением счетов и оплату мобильной связи через систему расчетов ЕРИП.