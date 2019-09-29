ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Советы дает специалист

30.09.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Советы дает специалист

Что такое финансовая грамотность? Это способность человека грамотно осуществлять управление своими финансовыми ресурсами, планировать расходы, анализировать, сопоставлять выгоды и риски в приобретении тех или иных услуг, распознавать, всевозможные мошеннические схемы. Знание основ финансовой грамотности необходимо, чтобы обеспечить устойчивость своего личного и семейного бюджета, стабильное развитие домохозяйства.


Советы дает специалист

Разобраться в огромном потоке информации помогают регулярные Уроки финансовой грамотности. С посетителями отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН такой урок провели сотрудники ЦБУ №403 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.п. Вороново. К примеру, представитель банка О.А. Бовшис ознакомила слушателей с системой АИС, платежами за коммунальные услуги, с пополнением счетов и оплату мобильной связи через систему расчетов ЕРИП.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что такое финансовая грамотность? Это способность человека грамотно осуществлять управление своими финансовыми ресурсами, планировать расходы, анализировать,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Выкінуў смецце ў лес – атрымай штраф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика