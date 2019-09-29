Источник материала: Вороновская газета





День пожилого человека — это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым вниманием пожилых людей, отдаем дань уважения, признательности и любви старшему поколению, на долю которого выпало немало лишений, горя, страданий и самоотверженного труда.







В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Вороновского ТЦСОН стало доброй традицией в преддверии праздника посещать пожилых людей на дому. В минувший четверг прошла акция «День добра и уважения». Волонтеры кружка «Доброе сердце» приветливой улыбкой вселяют уверенность в завтрашний день. Простое человеческое общение придает сил и кажется, что даже болезни отступают. А небольшие сувениры, сделанные посетителями ребилитационно-трудовой мастерской «Уютный дом» станут хорошим воспоминанием о встрече.