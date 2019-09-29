Источник материала: Кировец





С 4 октября 2019 г. начинается перепись населения. Об этом напоминает начальник отдела статистики Кировского района Виктория Пинчук.

Перепись населения пройдет в три этапа:

с 4 по 18 октября 2019 г. респонденты смогут самостоятельно переписать себя и свою семью через Интернет, прийти на стационарный участок или на мобильные стационарные участки;

с 19 по 20 октября 2019 г. будет проведена актуализация списка адресов, из которых удалят те из них, по которым население переписалось в период с 4 по 18 октября 2019 г.;

с 21 по 30 октября 2019 г. – переписчики проведут устный опрос оставшихся граждан, обходя жилые и иные помещения, в которых проживает население.

На территории Кировского района с 4 октября 2019 г. заработают стационарные участки:

Участок №1 расположен по адресу: Кировский район,

аг. Жиличи, ул. Мира, д. 3 (в здании КСУП «Жиличи»).

Режим работы: с 4 по 6 октября 2019 г. с 9.00 до 21.00,

с 7 по 30 октября 2019 г. с 9.00 до 19.00.

Участок №2 расположен по адресу: г. Кировск, ул. Пушкинская,

д. 21 (в здании «Одно окно» Кировского УКП «Жилкомхоз»).

Режим работы: с 4 по 6 октября 2019 г. с 9.00 до 21.00,

с 7 по 30 октября 2019 г. с 9.00 до 20.00.

Также можно переписаться в отделе статистики Кировского района по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, 66 (в здании АСБ «Беларусбанка», 3 этаж):

Режим работы отдела:

с 8.00 до 13.00,

с 14.00 до 17.00.

Выходной: суббота, воскресенье.