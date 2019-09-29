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На 7 лет за гибель супруги осужден житель Слуцкого района. Долгое время очевидцы трагедии молчали

30.09.2019 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К 7 годам лишения свободы приговорен 33-летний житель Слуцкого района за гибель своей жены. Трагедия произошла еще летом 2013-го на берегу озера в присутствии других людей. Поначалу ничто не указывало на криминал, молчали и очевидцы. Но спустя время, под грузом ответственности, они рассказали: мужчина тогда избил жену, сообщает пресс-служба прокуратуры Минской области.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

О том, что к гибели женщины причастен супруг, следователи публично заявили год назад. Перед этим много лет считалось, что женщина погибла в результате несчастного случая.

В июне 2013-го в скорую поступил звонок, что на озере у деревни Гривень (Копыльский район) 32-летняя женщина получила травму. Медики пытались ее спасти, но безуспешно. Муж пояснил: жена поскользнулась, упала в воду и так покалечила себя. Свидетели, отдыхавшие с парой, подтвердили слова мужчины, а каких-либо улик против него тогда у следствия и не было. Позже ключевые свидетели уехали из страны, и расследование прекратили.

«Спустя время некоторые свидетели под грузом ответственности и осознания, что виновное лицо избежало ответственности, признались, что видели и слышали, как мужчина наносил удары жене», — рассказывают в прокуратуре Минской области.

Как говорили ранее следователи, в тот вечер супруги поругались на почве ревности. Мужчина ударил жену руками по голове (не менее 7 раз, согласно обвинению), а когда осознал, что дело плохо, вытащил ее из воды и пытался привести в чувство. Очевидцы сцены вызывали скорую, их же фигурант уговорил не упоминать о ссоре и ударах.

В итоге 33-летнего мужчину судили за избиение жены, повлекшее по неосторожности ее смерть. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Фигурант свою вину не признал и настаивал, что травмы жена получила, когда они вместе падали и ударились головами. Но Минский областной суд признал его виновным, и даже после обжалования приговора (адвокат просил оправдания) Верховный суд оставил решение без изменений.

О мерах в отношении свидетелей ничего не сообщается. Но ранее следователи говорили, что по ним проводится проверка.

 
 
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Изначально мужчина уверял, что жена получила травмы по неосторожности. Очевидцы умолчали: перед этим супруги ругались, а муж несколько раз ударил супругу.
 
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