Летом минчанин с балкона стрелял в прохожих из пневматики. Что решил суд

Источник материала: Tut.by

В столице судили сварщика, который летом стрелял в прохожих из пневматики. Его приговорили к трем годам «химии». Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.

Летом в милицию обратился минчанин, который рассказал : на проспекте Рокоссовского неизвестный попал ему в руку, выстрелив из пневматики. История произошла 15 июля. Стрелка нашли, дело о хулиганстве рассматривал суд Ленинского района Минска.

Установлено, что 34-летний мужчина не меньше двух раз выстрелил в прохожего с балкона. Это сварщик одного из минских предприятий стрелял из пневматической винтовки «Иж-22». Потерпевший получил телесные повреждения, но обошлось без последствий.



Фото: пресс-служба МВД

Мужчину признали виновным, назначили наказание — ограничение свободы на четыре года, с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Но по амнистии срок наказания уменьшили на год.