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Летом минчанин с балкона стрелял в прохожих из пневматики. Что решил суд
30.09.2019 18:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице судили сварщика, который летом стрелял в прохожих из пневматики. Его приговорили к трем годам «химии». Об этом
Летом в милицию обратился минчанин, который
Установлено, что 34-летний мужчина не меньше двух раз выстрелил в прохожего с балкона. Это сварщик одного из минских предприятий стрелял из пневматической винтовки «Иж-22». Потерпевший получил телесные повреждения, но обошлось без последствий.
Мужчину признали виновным, назначили наказание — ограничение свободы на четыре года, с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Но по амнистии срок наказания уменьшили на год.
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Мужчину признали виновным, его приговорили к трем годам «химии». Срок мог быть большим, но помогла амнистия.
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