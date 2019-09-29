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В Студенческой деревне планируют создать музей, посвященный II Европейским играм

30.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

– Сейчас формируется музейный фонд будущей экспозиции. В ней будут представлены в том числе личные вещи спортсменов, сувениры, подаренные делегациями стран-участниц. Во время соревнований студенты факультета журналистики БГУ брали интервью у гостей, записывали их воспоминания и впечатления от Игр. Все это будет доступно для ознакомления будущим посетителям музея, – пояснили в ведомстве.

О некоторых экспонатах рассказала заведующая общежитием № 11 БГУ Людмила Чернец. Во время мультиспортивного форума она была менеджером гостиницы для атлетов.

– В нашем общежитии проживали команды из разных стран. Очень впечатлили норвежцы – такие порядочные, благородные, – вспоминает собеседница. – Главы делегаций и спортсмены оставили сувениры: значки, флажки, информационные буклеты и открытки. Передадим их в экспозицию будущего музея.

Команда из Норвегии подарила футболку с автографами участников состязаний, завоевавших медали, и надписью: «Спасибо за гостеприимство!».

https://minsknews.by

 
 
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Музей, посвященный II Европейским играм, планируют открыть в Студенческой деревне, рассказали в Министерстве образования.
 
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