В Студенческой деревне планируют создать музей, посвященный II Европейским играм

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– Сейчас формируется музейный фонд будущей экспозиции. В ней будут представлены в том числе личные вещи спортсменов, сувениры, подаренные делегациями стран-участниц. Во время соревнований студенты факультета журналистики БГУ брали интервью у гостей, записывали их воспоминания и впечатления от Игр. Все это будет доступно для ознакомления будущим посетителям музея, – пояснили в ведомстве.

О некоторых экспонатах рассказала заведующая общежитием № 11 БГУ Людмила Чернец. Во время мультиспортивного форума она была менеджером гостиницы для атлетов.

– В нашем общежитии проживали команды из разных стран. Очень впечатлили норвежцы – такие порядочные, благородные, – вспоминает собеседница. – Главы делегаций и спортсмены оставили сувениры: значки, флажки, информационные буклеты и открытки. Передадим их в экспозицию будущего музея.

Команда из Норвегии подарила футболку с автографами участников состязаний, завоевавших медали, и надписью: «Спасибо за гостеприимство!».