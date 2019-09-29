Данные в базе хранятся 100 лет, даже если оправдали. Как меняется жизнь после уголовного дела

Источник материала: Tut.by

Не каждое уголовное дело может дойти до суда, но, если человек уже стал его фигурантом — это пятно на всю жизнь. И тут не имеет значения: был он подозреваемым или оправданным, данные все равно попадут в единый банк. Можно ли попросить удалить эти сведения? На какую работу не может рассчитывать человек, у которого есть судимость? Правда ли, что банк может отказать в кредите тому, чьи данные попали в базу? Эти вопросы TUT.BY разбирал вместе с Антоном Гашинским, адвокатом адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры».

Если человек привлекался к административной или уголовной ответственности, эти данные где-то хранятся? Да, в Едином банке данных о правонарушениях. Это своеобразная электронная база, в которой систематизируются все сведения по лицам, привлекаемым к ответственности. В банке указываются паспортные данные, в том числе личный номер, статья КоАП по которой он привлекался, или статья УК, по которой заводилось дело, а также какое решение по нему было принято.

Как вообще попадают данные в этот банк? Сведения в единый банк (его ведут информационные подразделения МВД) вносит лицо, ведущее процесс. Например, следователь или милиционер. У них есть своеобразные карточки. Как только возбуждается уголовное дело, на человека заполняют карточку, неважно, какой статус у фигуранта: он является подозреваемым или обвиняемым, карточка все равно заводится. Причем информация вносится на разных стадиях следствия и обновляется. По ней можно проследить: по какой статье возбудили уголовное дело. Например, если еще идет расследование, в графе «принятое решение» ничего не указывается. И так заполняется информация вплоть до решения суда. Если уголовное дело не дошло до суда, было прекращено, переквалифицировано в административное или был вынесен оправдательный приговор, делается соответствующая пометка. Но сведения все равно остаются в базе. Что касается административных дел, данные вносятся по факту, когда человека уже привлекли к ответственности. Только тогда он попадает в базу.





Кто имеет доступ к такой базе? Следственный комитет, МВД, КГБ, прокуратура, суды, Госконтроль. Кроме того, любой человек может обратиться в единый банк с просьбой предоставить информацию. Например, если нужно показать справку потенциальному работодателю о том, привлекался к ответственности или нет. Но человек имеет право запросить такую информацию только в отношении себя. А вот руководитель завода, предприятия или компании не может проверить прошлое сотрудника, обратившись в банк. Иначе тем самым будет нарушено конституционное право на тайну личной жизни, сохранность личных сведений.

Сколько хранятся данные в базе? По уголовным делам — 100 лет (ст. 11 Закон «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений»), по административным — 10 лет. Эти данные находятся в банке, несмотря на то, что человек может уже быть «чистым перед законом». В ст. 97 УК указано, как погашается судимость. Например, если человек совершил менее тяжкое преступление, через два года после отбытия наказания он уже считается не судимым. Через пять лет погашается судимость за тяжкое преступление, через восемь — за особо тяжкое. Что касается административного дела, здесь срок короче. Через год человек уже не считается правонарушителем.

Можно ли обратиться в суд и попросить удалить данные в отношении себя? Теоретически можно обжаловать любое действие или решение должностного лица, но на практике таких случаев не было.





Смотрят ли пограничники, когда выезжаешь из страны, историю в базе? Нет, им важно только одно: есть запрет на выезд или нет. Наличие судимости или административное взыскание не влияют на то, пересечет человек границу или нет.

Можно ли, имея судимость, претендовать на ПМЖ в другой стране? Чтобы выехать на постоянное место жительство в другую страну, нужно взять в едином банке справку об отсутствии или наличии судимости. Если в отношении человека возбуждалось уголовное дело, но было прекращено, или был вынесен оправдательный приговор — эти данные в справке не указываются. В ней значатся только те уголовные дела, по которым был вынесен обвинительный приговор. Уедет человек на ПМЖ или нет, решают должностные лица миграционной службы. И, конечно, эта справка влияет на окончательное решение, многие страны не хотят принимать у себя лиц, которые имели проблемы с законом.

Где еще нужно указывать данные о привлечении к ответственности? На какую работу могут не взять? В первую очередь это важно, если человек собирается баллотироваться в парламент. В обязательном порядке нужно указывать эти сведения при приеме на работу в правоохранительные органы, на государственную службу, а также при устройстве на работу в суд, адвокатуру. Если есть судимость, даже погашенная — не возьмут. Это правовой статус человека. Если ты один раз попал в базу — пятно на всю жизнь. Но есть нюанс. Для тех, кто претендует на государственную службу или работу в правоохранительных органах, сам факт возбуждения уголовного дела не может стать препятствием. Все зависит от того, по каким основаниям было прекращено уголовное дело. Они могут быть реабилитирующими, когда человек невиновен. А также нереабилитирующими, например, по малозначительности преступления уголовное преследование прекратили и человека привлекли к административной ответственности. В последнем случае человек все равно считается виновным и не может претендовать на госслужбу. А вот судимость супруга (и) претенденту в чиновники не помешает. Муж и жена не несут ответственность друг за друга. Может ли судимость помешать при устройстве на другую работу, окончательное решение принимает работодатель. Это оценочная категория. Вряд ли в банке захотят видеть человека, которой был судим за мошенничество или неуплату налогов. Работодатель также может решить, что судимость за хулиганство 20 лет назад не является препятствием и примет на работу кандидата.





Это правда, что банки запрашивают информацию в милиции о клиенте и могут отказать в кредите? Да, между банком и правоохранительными органами может быть заключен договор на предоставление сведений о судимости. К примеру, увидев судимость за мошенничество, банк может отказать в кредите.

Если у одного из родителей есть судимость, это помешает ребенку поступить в Академию милиции и стать потом милиционером? Если это ограничение будет прямо прописано в документах, тогда да. В каждом конкретном случае отдельно прописывают ограничения. Например, если родители судьи попали под следствие или привлекались к уголовной ответственности, он должен сообщить об этом руководству. Сам этот факт не должен стать препятствием и судья может работать дальше.

Если человек меняет паспорт или фамилию, его данные также меняются в базе или он просто из нее исчезает? Все отслеживается, и человек не может исчезнуть из базы: у него не меняется идентификационный номер. Именно он не позволяет скрыть личность, получить себе чистую историю при смене фамилии.

Где еще могут храниться данные человека, который столкнулся с правоохранительными органами? Органы внутренних дел ведут криминалистический учет. На него ставятся задержанные в качестве подозреваемых, люди, склонные к совершению преступлений, обвиняемые по уголовным делам, осужденные, скрывшиеся с мест совершения преступлений. В этой базе хранятся отпечатки пальцев, фотороботы, видеозаписи, списки, фотоальбомы, диски. Данные из криминалистического учета учитываются судом при оценке личности обвиняемого и назначении наказания, а также во время расследования и для сравнения: совершал ли уже раньше человек однотипные преступления или нет. Данные криминалистического учета хранятся пожизненно.