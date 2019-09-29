ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина-инвалид, пропавшая под Витебском, нашлась. Она сама вышла к людям

30.09.2019 21:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жительница деревни Андроновичи Елена Балобанова, которая пропала вечером 26 сентября, нашлась. Женщина вышла к людям в районе кольцевой возле поселка Витьба, сообщает в телеграм-канале милиция региона.

Сейчас Елена находится дома. Ее обследуют медработники.

Женщина сама вышла к пастухам в районе Рубовского кольца. Один из них оказался жителем деревни Андроновичи. Он и связался с родственниками пропавшей женщины. Те приехали и забрали ее домой.

Напомним, милиция и волонтеры искали 30-летнюю Елену Балобанову четыре дня. Вечером 26 сентября она ушла из дома и пропала. Женщина — инвалид 2-й группы: страдает эпилепсией.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина вышла к людям в районе кольцевой возле поселка Витьба.
 
Новости дня
Новости общества
 
Данные в базе хранятся 100 лет, даже если оправдали. Как меняется жизнь после уголовного дела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика