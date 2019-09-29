Женщина-инвалид, пропавшая под Витебском, нашлась. Она сама вышла к людям

Источник материала: Tut.by

Жительница деревни Андроновичи Елена Балобанова, которая пропала вечером 26 сентября, нашлась. Женщина вышла к людям в районе кольцевой возле поселка Витьба, сообщает в телеграм-канале милиция региона.

Сейчас Елена находится дома. Ее обследуют медработники.

Женщина сама вышла к пастухам в районе Рубовского кольца. Один из них оказался жителем деревни Андроновичи. Он и связался с родственниками пропавшей женщины. Те приехали и забрали ее домой.

Напомним, милиция и волонтеры искали 30-летнюю Елену Балобанову четыре дня. Вечером 26 сентября она ушла из дома и пропала. Женщина — инвалид 2-й группы: страдает эпилепсией.