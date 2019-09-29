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Женщина-инвалид, пропавшая под Витебском, нашлась. Она сама вышла к людям
30.09.2019 21:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница деревни Андроновичи Елена Балобанова, которая
Сейчас Елена находится дома. Ее обследуют медработники.
Женщина сама вышла к пастухам в районе Рубовского кольца. Один из них оказался жителем деревни Андроновичи. Он и связался с родственниками пропавшей женщины. Те приехали и забрали ее домой.
Напомним, милиция и волонтеры искали 30-летнюю Елену Балобанову четыре дня. Вечером 26 сентября она ушла из дома и пропала. Женщина — инвалид 2-й группы: страдает эпилепсией.
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Женщина вышла к людям в районе кольцевой возле поселка Витьба.
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