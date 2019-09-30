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В Беларуси к концу недели похолодает

30.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Беларуси к концу недели похолодает, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси к концу недели похолодает

«В первой половине недели погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы атлантического происхождения. В конце рабочей недели погода начнет меняться. С северо-западными ветрами на территорию страны будет поступать более холодный воздух из Скандинавии, температурный фон понизится», — сказали в Белгидромете.

 
 
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В Беларуси к концу недели похолодает, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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