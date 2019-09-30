Источник материала: Полымя

В Беларуси к концу недели похолодает, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





«В первой половине недели погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы атлантического происхождения. В конце рабочей недели погода начнет меняться. С северо-западными ветрами на территорию страны будет поступать более холодный воздух из Скандинавии, температурный фон понизится», — сказали в Белгидромете.