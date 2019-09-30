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Сегодня отмечается Международный день пожилых людей

01.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В жизни нет ничего вечного. Как одна пора года сменяет другую, так и время не стоит на месте. За детством приходит юность, затем зрелость, а потом и старость. С годами люди приобретают бесценный жизненный опыт, которым делятся со своими близкими, наставляя и поддерживая их.

Сегодня отмечается Международный день пожилых людей
Преклонный возраст – не повод унывать. В этом уверены Николай Балабашков, Валентина Янковская, Надежда Савченко и Владимир Козлов (слева направо)
Фото Ольги Черняковой

День пожилых людей – это напоминание о том, что нужно с пониманием и уважением относиться к людям старшего поколения. Они воспитали нас, трудились на пользу страны и общества, во имя детей и внуков, оставили в наследство мудрость поколений. Поэтому так важно окружить пожилых людей любовью и заботой, как когда-то и они оберегали нас от всех невзгод.

Мы в неоплатном долгу перед людьми старшего поколения, и в наших силах сделать их жизнь лучше, наполнить ее теплом и светом. Очень важно не оставить их наедине с проблемами, суметь оказать реальную помощь, да и просто поддержать добрым словом. Ведь порой даже простое человеческое участие способно творить чудеса.

В нашей стране создана система социальной защиты этой категории людей, включающая предоставление различных льгот и гарантий, повышений пенсий, социальное обслуживание и помощь на дому. Для работы с пожилыми в организациях здравоохранения функционируют школы здоровья «Третьего возраста», в которых за время лечения в стационаре человек может получить квалифицированную помощь по основному или сопутствующим заболеваниям.

Старость – новый закономерный этап жизни, и чем его наполнить – выбор каждого. Что же нужно делать, чтобы жизнь после выхода на пенсию не стала одиночеством? Каковы основные принципы «искусства старения»?

На эти и другие вопросы 1 октября ответят специалисты центральной районной больницы по телефонам «прямых линий»:

• районный терапевт Мария Андреевна Юденкова с 10.00 до 11.00 по телефону 7-09-65;

• заведующая терапевтическим отделением Светлана Викторовна Ядренцева с 11.00 до 12.00 по телефону 2-00-92.

 
 
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В жизни нет ничего вечного. Как одна пора года сменяет другую, так и время не стоит на месте. За детством приходит юность, затем зрелость,...
 
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