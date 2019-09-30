Самый крутой в городе школьный бассейн и современные кабинеты. Какой будет новая школа в Билево

Источник материала: Tut.by

Новую школу в Билево планируют сдать в 2020 году. Это Витебске к «Дажынкам-2020»">один из «дажыначных» объектов в Витебске. Как идет строительство, рассказывают «Витьбичи».





Сегодня все три корпуса будущей школы возведены под крышу.

— Благодаря стабильному финансированию строительство без сбоев, — отмечает гендиректор стройтреста № 9 Владимир Ленчиков. — Объект готов процентов на 60.

Корпуса подключены ко всем коммуникациям, здесь уже заканчивают отделку — облицовку полов, оштукатуривание и покраску стен. Многие кабинеты полностью готовы.

— Обратите внимание, как отделаны стены, — говорит руководитель стройтреста. — Мы впервые применили инновационные технологии штукатурки смесями при помощи специализированных механизмов. Это позволило не только улучшить качество отделки, но и уменьшить трудоемкость процесса. Выработка увеличилась с 10 до 18 «квадратов» на человека. Планируем внедрять эту технологию и на других объектах.





Самые масштабные работы сейчас идут в здании, где размещены бассейны: большой — на 25 метров, и малый — на 15. До середины октября планируют возвести каркас постройки, провести туда коммуникации и продолжить внутренние работы.

Со зданием школы бассейн будет соединять переходная галерея, и детям не придется ходить по улице. К слову, это самый необычный из школьных бассейнов в Витебске.

В школе будут также спортивный и тренажерный залы, зал художественной гимнастики. А во дворе уже появились площадки для баскетбола, бадминтона, подвижных игр, полоса препятствий, спортивные дорожки, большое и мини-футбольное поля.

— Поверхность стадиона оформлена резиновой монолитной крошкой, которая наносится механизированным способом, а также резиновой плиткой, — пояснил Владимир Ленчиков. — Это покрытие препятствует детскому травматизму, оно простое в уходе и долговечное.





Сейчас на стройке задействованы 164 человека. Но скоро их количество увеличится до 350. Работы планируют вести ежедневно до 19.00.

В июле 2020 года в школе планируют последние работы: монтаж оборудования, расстановку парт и т.д. А 1 сентября для 1020 учеников здесь прозвенит первый звонок.