Похищенная девушка, чек из ресторана в суде, безаварийный район и IMAX в Минске - все за вчера

«Из всех искусств для нас важнейшим является…». Правильно, кино! И скоро (но хотелось бы еще быстрее) мы будем смотреть его в совершенно другом качестве. В Минске уже точно будетIMAX — кинотеатр нового поколения, с экранами как 7-этажный дом и звуком вокруг.
А пока это все еще не открылось, расскажем вам почти киношную историю клоуна из Нью-Йорка, который уже шесть раз побывал в Беларуси. Гарри Резник в каждый свой визит посещает Новогрудок, откуда родом его отец — участник знаменитого еврейского партизанского отряда Бельских, который сбежал из Новогрудского гетто. Кстати, именно эту историю экранизировали в Голливуде.
А теперь из мира кино добро пожаловать в мир реальный — вот такие новости у нас были вчера.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Вы не могли не слышать про налоговый маневр и то, чем он для нас опасен. Наше спасение — альтернативная нефть. Мы разобрались, откуда страна может ее привезти. Вариантов на самом деле много: Казахстан, Польша, Венесуэла, США… Вот только какой станет реальностью?
А в белорусской политике продолжается скандал. Началось все с того, что действующий депутат Анна Канопацкая заявила о приостановлении членства в ОГП. Причина разногласий — невыдвижение Анны Канопацкой кандидатом в Палату представителей от партии на ближайших парламентских выборах. Мы поговорили с народной избранницей о том, что же это такое происходит. А в ОГП уже рассказали, как поступят с теми, кто собирается идти в депутаты в будущем.
«Лимонад имбирный, чебуреки, шашлык, филе лосося, спаржа, колдуны, утка, кролик. Прошу вас опознать блюда, — перечисляет блюда из чека прокурор». Да-да! Это говорит прокурор в суде, а не официант в ресторане. Сейчас в Минске судят очередного фигуранта «дела медиков» — начальника управления Минздрава Людмилу Реутскую. По версии следствия, она получала от представителей коммерческих структур деньги и подарки: орхидеи, конфеты, вино, сыр, а также дважды поела со своими сотрудниками в ресторане за чужой счет. Вину Реутская признает частично.
В Бресте же вчера разыгралась настоящая криминальная драма: парень решил похитить свою бывшую девушку. Связал руки, запихнул в багажник и поехал в сторону Жабинки. Сейчас парень задержан, а девушка в больнице.
Мы бы и рады вам об этом не рассказывать, но все-таки придется. В очередной серии нашего проекта «Если к вам пришли» поговорим о том, что ждет человека, попавшего под уголовное преследование. Даже если его дело не дошло до суда, пятно он получит на всю жизнь. И даже больше: на 100 лет — именно столько будут храниться данные в специальной базе. Мы разобрались, кто имеет доступ к такому «архиву», узнали смотрят ли в него пограничники, банкиры и на какую работу могут не взять, если попал в базу.
А еще вчера мы узнавали, куда подевались из аптек йодосодержащие таблетки и почему в минском аэропорту стало пропадать электричество (в выходные, напомним, там был настоящий блэкаут).
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Неоднозначная история развивается вокруг детского сада в Пинске. Оттуда недавно сбежал мальчик (его нашли, и с ним все в порядке), после чего уволили опытную воспитательницу. Казалось бы, все просто, но нет. Родители остальных детей в группе требуют вернуть воспитательницу, а сбежавшего мальчика, наоборот, убрать из сада.
И снова вернемся к скандалув гомельской школе. После него мы сделали два видео о конфликтах учителей и школьников: с родителями учеников и педагогами. Цикл был бы неполным, не поговори мы и со школьниками. Они рассказали нам о своих стыдных поступках, о том, как стоит наказывать учеников (и нужно ли это делать), и о том, как стоит решать конфликты или вовсе избегать их.
Знаете ли вы, что каждая шестая авария в стране происходит в Минске? Зато есть район, в котором почти нет аварий! Но, к сожалению, в последние годы растет число погибших в ДТП из-за нарушений правил обгона. Мы изучили статистику ГАИ о том, что происходит на наших дорогах, и самыми важными цифрами делимся с вами. Кстати, есть мнение, что аварийность поможет уменьшить снижение скорости в городах (этот вопрос сейчас обсуждают). Мы спросили у автоэкспертов, что нам даст такое решение.
Есть новости и для тех, кто ездит поездами: во-первых, скоро появится мобильное приложение для покупки билетов, а на всех вокзалах страны поставят терминалы, которые дают сдачу.
О СПОРТЕ
Наша звездочка, олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардинорешила снова выйти на работу: она будет удаленным тренером. Будет совмещать это с радостями материнства, потому что «семья на первом месте».
Помните, на днях минское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером», а главный тренер столичного клуба Сергей Гуренкополучил красную карточку в конце первого тайма, а в перерыве чуть не подрался с судьями матча? Так вот АБФФ разложила этот матч по полочкам — следите, как говорится, за мячом (спойлер: судья оказался прав!).
А в Бразилии-то что творится! Представьте себя на матче, где ваша команда забивает 56 голов подряд. Скажете, такого не бывает? А вот и нет: в штате Рио прошел один самых результативных матчей мирового футбола.
А еще до спорта добралась Грета Тунберг: тренера молодежной команды итальянского клуба «Гроссето» Томмазо Касалини уволили за оскорбление 16-летней шведской экоактивистки в соцсетях.
Кстати, вы в окно сегодня уже выглядывали? Вдруг там торнадо?! Шутка. Торнадо в Калифорнии, а у нас пока тепло и мокро, но скоро придут заморозки. Так что берегите тепло для своих близких, до скорых встреч.
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