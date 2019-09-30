Похищенная девушка, чек из ресторана в суде, безаварийный район и IMAX в Минске - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

«Из всех искусств для нас важнейшим является…». Правильно, кино! И скоро (но хотелось бы еще быстрее) мы будем смотреть его в совершенно другом качестве. В Минске уже точно будет IMAX — кинотеатр нового поколения, с экранами как 7-этажный дом и звуком вокруг.

А пока это все еще не открылось, расскажем вам почти киношную историю клоуна из Нью-Йорка, который уже шесть раз побывал в Беларуси. Гарри Резник в каждый свой визит посещает Новогрудок, откуда родом его отец — участник знаменитого еврейского партизанского отряда Бельских, который сбежал из Новогрудского гетто. Кстати, именно эту историю экранизировали в Голливуде.





А теперь из мира кино добро пожаловать в мир реальный — вот такие новости у нас были вчера.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Вы не могли не слышать про налоговый маневр и то, чем он для нас опасен. Наше спасение — альтернативная нефть . Мы разобрались, откуда страна может ее привезти. Вариантов на самом деле много: Казахстан, Польша, Венесуэла, США… Вот только какой станет реальностью ?

. Мы разобрались, откуда страна может ее привезти. Вариантов на самом деле много: Казахстан, Польша, Венесуэла, США… Вот только ? А в белорусской политике продолжается скандал. Началось все с того, что действующий депутат Анна Канопацкая заявила о приостановлении членства в ОГП. Причина разногласий — невыдвижение Анны Канопацкой кандидатом в Палату представителей от партии на ближайших парламентских выборах. Мы поговорили с народной избранницей о том, что же это такое происходит . А в ОГП уже рассказали, как поступят с теми, кто собирается идти в депутаты в будущем.

заявила о приостановлении членства в ОГП. Причина разногласий — невыдвижение Анны Канопацкой кандидатом в Палату представителей от партии на ближайших парламентских выборах. Мы поговорили с народной избранницей о том, . А в ОГП уже рассказали, с теми, кто собирается идти в депутаты в будущем. «Лимонад имбирный, чебуреки, шашлык, филе лосося, спаржа, колдуны, утка, кролик. Прошу вас опознать блюда, — перечисляет блюда из чека прокурор». Да-да! Это говорит прокурор в суде, а не официант в ресторане. Сейчас в Минске судят очередного фигуранта «дела медиков» — начальника управления Минздрава Людмилу Реутскую. По версии следствия, она получала от представителей коммерческих структур деньги и подарки: орхидеи, конфеты, вино, сыр, а также дважды поела со своими сотрудниками в ресторане за чужой счет. Вину Реутская признает частично.





В Бресте же вчера разыгралась настоящая криминальная драма: парень решил похитить свою бывшую девушку . Связал руки, запихнул в багажник и поехал в сторону Жабинки. Сейчас парень задержан, а девушка в больнице.

настоящая криминальная драма: . Связал руки, запихнул в багажник и поехал в сторону Жабинки. Сейчас парень задержан, а девушка в больнице. Мы бы и рады вам об этом не рассказывать, но все-таки придется. В очередной серии нашего проекта « Если к вам пришли » поговорим о том, что ждет человека, попавшего под уголовное преследование . Даже если его дело не дошло до суда, пятно он получит на всю жизнь. И даже больше: на 100 лет — именно столько будут храниться данные в специальной базе . Мы разобрались, кто имеет доступ к такому «архиву», узнали смотрят ли в него пограничники, банкиры и на какую работу могут не взять, если попал в базу.

» поговорим о том, . Даже если его дело не дошло до суда, пятно он получит на всю жизнь. И даже больше: на 100 лет — именно столько . Мы разобрались, кто имеет доступ к такому «архиву», узнали смотрят ли в него пограничники, банкиры и на какую работу могут не взять, если попал в базу. Ну а если вам в октябре понадобится купить (или продать) валюту — сначала послушайте прогнозы экспертов о том, что будет с долларом, евро и российским рублем . Но в любом случае помните: в обменники бежать не надо ©.

о том, . Но в любом случае помните: в обменники бежать не надо ©. А еще вчера мы узнавали, куда подевались из аптек йодосодержащие таблетки и почему в минском аэропорту стало пропадать электричество (в выходные, напомним, там был настоящий блэкаут ).

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Неоднозначная история развивается вокруг детского сада в Пинске . Оттуда недавно сбежал мальчик (его нашли, и с ним все в порядке), после чего уволили опытную воспитательницу. Казалось бы, все просто, но нет. Родители остальных детей в группе требуют вернуть воспитательницу, а сбежавшего мальчика, наоборот, убрать из сада.

развивается вокруг . Оттуда недавно сбежал мальчик (его нашли, и с ним все в порядке), после чего уволили опытную воспитательницу. Казалось бы, все просто, но нет. Родители остальных детей в группе требуют вернуть воспитательницу, а сбежавшего мальчика, наоборот, убрать из сада. И снова вернемся к скандалу в гомельской школе . После него мы сделали два видео о конфликтах учителей и школьников: с родителями учеников и педагогами . Цикл был бы неполным, не поговори мы и со школьниками. Они рассказали нам о своих стыдных поступках, о том, как стоит наказывать учеников (и нужно ли это делать), и о том, как стоит решать конфликты или вовсе избегать их.

. После него мы сделали два видео о конфликтах учителей и школьников: с учеников и . Цикл был бы неполным, не поговори мы и со школьниками. Они нам о своих стыдных поступках, о том, как стоит наказывать учеников (и нужно ли это делать), и о том, как стоит решать конфликты или вовсе избегать их. Знаете ли вы, что каждая шестая авария в стране происходит в Минске? Зато есть район, в котором почти нет аварий! Но, к сожалению, в последние годы растет число погибших в ДТП из-за нарушений правил обгона. Мы изучили статистику ГАИ о том, что происходит на наших дорогах, и самыми важными цифрами делимся с вами. Кстати, есть мнение, что аварийность поможет уменьшить снижение скорости в городах (этот вопрос сейчас обсуждают ). Мы спросили у автоэкспертов, что нам даст такое решение.

о том, что происходит на наших дорогах, и самыми важными цифрами с вами. Кстати, есть мнение, что аварийность поможет уменьшить (этот вопрос сейчас ). Мы у автоэкспертов, что нам даст такое решение. Есть новости и для тех, кто ездит поездами: во-первых, скоро появится мобильное приложение для покупки билетов, а на всех вокзалах страны поставят терминалы, которые дают сдачу.

О СПОРТЕ

Наша звездочка, олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино решила снова выйти на работу: она будет удаленным тренером. Будет совмещать это с радостями материнства, потому что «семья на первом месте».





Помните, на днях минское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером», а главный тренер столичного клуба Сергей Гуренко получил красную карточку в конце первого тайма, а в перерыве чуть не подрался с судьями матча? Так вот АБФФ разложила этот матч по полочкам — следите , как говорится, за мячом (спойлер: судья оказался прав!).

вничью с «Шахтером», а главный тренер столичного клуба в конце первого тайма, а в перерыве чуть не подрался с судьями матча? Так вот АБФФ этот матч по полочкам — , как говорится, за мячом (спойлер: судья оказался прав!). А в Бразилии-то что творится! Представьте себя на матче, где ваша команда забивает 56 голов подряд . Скажете, такого не бывает? А вот и нет: в штате Рио прошел один самых результативных матчей мирового футбола.

. Скажете, такого не бывает? А вот и нет: в штате Рио один самых результативных матчей мирового футбола. А еще до спорта добралась Грета Тунберг: тренера молодежной команды итальянского клуба «Гроссето» Томмазо Касалини уволили за оскорбление 16-летней шведской экоактивистки в соцсетях.

Все новости понедельника, 30 сентября

Кстати, вы в окно сегодня уже выглядывали? Вдруг там торнадо?! Шутка. Торнадо в Калифорнии, а у нас пока тепло и мокро , но скоро придут заморозки. Так что берегите тепло для своих близких, до скорых встреч.

Ваша редакция