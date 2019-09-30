|
«Если б я был мэром». Екатерина знает, как сделать Гомель «домашним и уютным»
01.10.2019 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы продолжаем конкурс «Если б я был мэром» и напоминаем, что любой наш читатель до 15 октября (да-да, мы продлили прием историй) может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Наш следующий участник Екатерина Худенко, к примеру, знает, как сделать Гомель по-домашнему уютным.
Самое главное в родном городе — это чувствовать себя «как дома». Поэтому так важны уникальные, уютные и функциональные объекты городской среды, считает Екатерина — и вот чтоона предлагает:
«Если бы я была мэром, то в городском парке организовала бы такую зону отдыха, где горожане, захватив с собой пледы, могли провести время с семьей на пикнике, читать книги, играть в бадминтон, или просто гулять босиком по траве.
Кстати, польза ходить босиком неоспорима. На одном квадратном сантиметре подошвы расположено в 1,5 раза больше активных точек, чем на любом другом участке тела — и при хождении босиком по траве все они активируются. В результате стимулируется работа всех органов и систем.
Там же, на зеленой городской лужайке я установила бы кресла-качалки с солнечными батареями, чтобы горожане могли одновременно отдыхать и заряжать свои гаджеты, а еще — яркие гамаки и мангалы с запасом дров. В таком месте могли бы собираться любители вязания, а по утрам здесь можно было проводить зарядку или занятия по йоге, как в Японии.
В такой зоне отдыха также можно было бы организовывать концерты, показывать кино, устраивать вечеринки. Это было бы коллективное пространство для отдыха, встреч и праздничных мероприятий, которого нашему городу так не хватает».
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое главное в родном городе - это чувствовать себя «как дома».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)