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«Если б я был мэром». Екатерина знает, как сделать Гомель «домашним и уютным»

01.10.2019 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем конкурс «Если б я был мэром» и напоминаем, что любой наш читатель до 15 октября (да-да, мы продлили прием историй) может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Наш следующий участник Екатерина Худенко, к примеру, знает, как сделать Гомель по-домашнему уютным.


Самое главное в родном городе — это чувствовать себя «как дома». Поэтому так важны уникальные, уютные и функциональные объекты городской среды, считает Екатерина — и вот чтоона предлагает:

«Если бы я была мэром, то в городском парке организовала бы такую зону отдыха, где горожане, захватив с собой пледы, могли провести время с семьей на пикнике, читать книги, играть в бадминтон, или просто гулять босиком по траве.

Кстати, польза ходить босиком неоспорима. На одном квадратном сантиметре подошвы расположено в 1,5 раза больше активных точек, чем на любом другом участке тела — и при хождении босиком по траве все они активируются. В результате стимулируется работа всех органов и систем.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Там же, на зеленой городской лужайке я установила бы кресла-качалки с солнечными батареями, чтобы горожане могли одновременно отдыхать и заряжать свои гаджеты, а еще — яркие гамаки и мангалы с запасом дров. В таком месте могли бы собираться любители вязания, а по утрам здесь можно было проводить зарядку или занятия по йоге, как в Японии.


Фото: morsmagazine.ru

В такой зоне отдыха также можно было бы организовывать концерты, показывать кино, устраивать вечеринки. Это было бы коллективное пространство для отдыха, встреч и праздничных мероприятий, которого нашему городу так не хватает».

Любите свой город, хотите его изменить, благоустроить, облагородить, но пока не имеете для этого никаких полномочий? Мы дадим вам возможность в своих мечтах (и наших публикациях) побыть… мэром и даже получить за это зарплату!

Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы и присылайте документ в формате doc или docx на электронный адрес: elena.bychkova@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

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Теги: Гомель
 
 
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Самое главное в родном городе - это чувствовать себя «как дома».
 
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