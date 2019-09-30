ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скульптуру князя Витовта, которая стояла между Новым и Старым замками в Гродно, забрали на реконструкцию

01.10.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Деревянную скульптуру князя Витовта, которая около 30 лет стояла между Новым и Старым замками в Гродно, забрали на реконструкцию, сообщает «Свабода». Ее обещают вернуть на то же место к концу года.


Фигуру убрали, так как она сильно накренилась и могла упасть на прохожих — ее основа подгнила, пояснил заместитель директора Гродненской городской жилищно-коммунального хозяйства Сергей Семашко. Скульптуру высушат естественным путем. После ее осмотрят специалисты, почистят, обработают от вредителей и поставят на том же месте. Разве что поменяют способ крепления, чтобы Витовт стоял более устойчиво.


Возможно, восстановлением займется известный гродненской скульптор Николай Скляр.

Деревянную скульптуру князя Витовта Великого подарил Гродно Литовский фонд культуры в 1990-е годы.


 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фигуру убрали, так как она сильно накренилась и могла упасть на прохожих - ее основа подгнила.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Если б я был мэром». Екатерина знает, как сделать Гомель «домашним и уютным»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика