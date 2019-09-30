Скульптуру князя Витовта, которая стояла между Новым и Старым замками в Гродно, забрали на реконструкцию

Источник материала: Tut.by

Деревянную скульптуру князя Витовта, которая около 30 лет стояла между Новым и Старым замками в Гродно, забрали на реконструкцию, сообщает «Свабода». Ее обещают вернуть на то же место к концу года.





Фигуру убрали, так как она сильно накренилась и могла упасть на прохожих — ее основа подгнила, пояснил заместитель директора Гродненской городской жилищно-коммунального хозяйства Сергей Семашко. Скульптуру высушат естественным путем. После ее осмотрят специалисты, почистят, обработают от вредителей и поставят на том же месте. Разве что поменяют способ крепления, чтобы Витовт стоял более устойчиво.





Возможно, восстановлением займется известный гродненской скульптор Николай Скляр.

Деревянную скульптуру князя Витовта Великого подарил Гродно Литовский фонд культуры в 1990-е годы.



