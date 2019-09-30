«Утро начинается не с кофе, а со слухового аппарата». Истории глухих людей

Источник материала: Tut.by

Утром по дороге на учебу или работу вы наверняка слушаете любимую музыку в наушниках, а, возвращаясь домой, включаете любимый сериал фоном, чтобы не заниматься своими делами в тишине. Но что если тишина — это все, что вы слышите? Мы пригласили в студию глухих людей. Они рассказали о том, с какими трудностями сталкиваются каждый день. Отсутствие музыки в наушниках — далеко не самое страшное. Неслышащие люди даже не могут сами позвонить в скорую.