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«Утро начинается не с кофе, а со слухового аппарата». Истории глухих людей

01.10.2019 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром по дороге на учебу или работу вы наверняка слушаете любимую музыку в наушниках, а, возвращаясь домой, включаете любимый сериал фоном, чтобы не заниматься своими делами в тишине. Но что если тишина — это все, что вы слышите? Мы пригласили в студию глухих людей. Они рассказали о том, с какими трудностями сталкиваются каждый день. Отсутствие музыки в наушниках — далеко не самое страшное. Неслышащие люди даже не могут сами позвонить в скорую.

 
 
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Пригласили в студию неслышащих людей. Поговорили о проблемах во время учебы, общении со слышащими людьми и трудностях, с которыми сталкиваются ежедневно.
 
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