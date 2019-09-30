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В Пинском районе продолжает работу комиссия по координации работы по содействию занятости населения

01.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе продолжает работу комиссия по координации работы по содействию занятости населения
В Пинском районе продолжает работу комиссия по координации работы по содействию занятости населения. Ее цель – оказание содействия в трудоустройстве неработающим, не занятым в экономике страны, а также оказание им консультативной и правовой помощи. Очередная встреча представителей органов власти, работодателей и потенциальных работников состоялась 17 сентября в Пинковичах.

Открыл заседание комиссии председатель Пинского районного Совета депутатов Иосиф Гузич. Он подчеркнул, что работа комиссии построена так, чтобы государственные органы максимально содействовали стимулированию занятости всех граждан, включенных в базу данных незанятых в экономике. Главное – индивидуальный подход и тщательное изучение жизненной ситуации каждого человека, который в силу определенных обстоятельств оказался невостребованным на рынке труда. Тем, кто хочет работать, помогают трудоустроиться. А вот тех, кто не спешит искать работу, в ближайшее время ждет возмещение стоимости услуг ЖКХ в полном объеме.

С ситуацией, которая складывается на территории Пинковичского сельсовета, присутствовавших членов комиссии ознакомила председатель Пинковичского сельисполкома Анжелика Гудкова. По ее словам, в списки незанятых в экономике изначально попали 193 человека, однако 69 из них имеют личное подсобное хозяйство, около 50 – живут или работают за пределами страны, 25 человек хоть и прописаны на территории сельсовета, но фактически здесь не проживают, 10 человек воспитывают детей в возрасте до 7 лет, 1 человек находится в местах лишения свободы. Таким образом, всего остается 38 человек, которые официально не работают.

Проблема в том, что большую их часть официальное трудоустройство не интересует – кто-то периодически подрабатывает на сезонной уборке овощей в теплицах, сборе овощей и фруктов в местных хозяйствах, кто-то – ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкогольными напитками, некоторые живут за счет престарелых родителей.

Как показывает практика работы комиссии по содействию занятости, зачастую безработные не используют шанс трудоустройства – их не устраивает то зарплата, то режим работы, то трудовая дисциплина на предприятиях. Словом, сразу же находится масса отговорок. Были примеры, когда такие граждане если и выходили на работу, то буквально через неделю бесследно исчезали и снова возвращались к прежнему «беззаботному» образу жизни.

Анжелика Гудкова отметила – сегодня на территории сельсовета вакансии есть, было бы желание трудиться. Так, на заседании комиссии присутствовали представители СПМК-33 и ПМК-30 ОАО «Пинсксовхозстрой», филиала ПМК-58 и филиала ЦРМ ОАО «Пинскводстрой», филиала «Пинск кооптранс» Пинского райпо, а также предприятий ПУП «Масс Мебеленд», ПУП «Фабрика матрацев», ООО «Пинэкспорт». Все они готовы предоставить работу тем, кто действительно в этом заинтересован.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

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