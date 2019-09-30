Лезем в политику. Разбираемся, как стать депутатом, даже если вам только 18 лет

Источник материала: Tut.by

Даже если вы довольно молоды, в Беларуси вы можете быть депутатом либо в местных Советах, либо в парламенте. Часто в парламенте оказываются люди, которые уже были депутатами местных советов. Но как вообще в это ввязаться? Рассказываем!

Первая ступенька: рвемся в местные Советы депутатов

Чем занимаются местные Советы?

Местные советы — это парламенты областей, городов, поселков и сельсоветов. Они решают в основном хозяйственные вопросы: утверждают местные бюджеты, устанавливают местные налоги и сборы, определяют, по каким правилам исполкомы будут распоряжаться коммунальной (общей) собственностью. Также Советы имеют право назначать местные референдумы, но, как правило, они им не пользуются.

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Есть три уровня местных Советов: первичный, базовый и областной. К первичному уровню относятся советы в поселках, сельсоветах, городах районного подчинения (это города, где живут 6 тысяч жителей и больше, со школами, садиками, больницами). Советы базового уровня находятся в районах и во всех областных городах, кроме Минска. Областной уровень — это Советы не городов и районов, а уже областей. У Минского городского Совета комбо: есть права и базового, и областного Совета.

Полномочия разных Советов тоже разные. Например, Советы первичного уровня только предлагают Советам базового уровня размеры отчислений и дотаций в свои бюджеты. Советы базового уровня утверждают планы развития районов, городов и других населенных пунктов. Они устанавливают лимит долга исполкомов и Советов. Советы областного уровня следят за тем, чтобы бюджеты административно-территориальных единиц были сбалансированы. А, и еще советы базового и областного уровней могут присваивать звание почетного гражданина.

Как стать депутатом местного Совета?

Вы должны соответствовать всем этим пунктам:

быть гражданином Беларуси (или России, но тогда нужно постоянно жить в Беларуси),

отметить 18-летие,

жить или работать на территории Совета,

не иметь судимости по определенным статьям УК с наказанием «лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».

Выдвинуться кандидатом можно от политической партии, трудового коллектива или собрав подписи граждан. Количество подписей, которые нужны для регистрации, зависит от уровня Совета: 20 для первичного уровня, 75 — базового и 150 — областного.

Допустим, у меня получилось — я депутат. Что я могу сделать?

Самое интересное! Депутат местного совета совмещает свою деятельность с работой (учебой). Но на время работы депутата в избирательном округе или сессии Совета вы освобождаетесь от выполнения трудовых обязанностей. При этом вы все еще будете получать среднюю зарплату.



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Депутат обязан участвовать в работе сессий Совета. На сессиях депутат имеет право предлагать вопросы для рассмотрения Советом, обсуждать проблемы, оглашать обращения граждан. Депутат имеет право обращаться к председателю Совета, главе исполкома, в госорганы с предложением дать официальное разъяснение или изложить позицию по важнейшим проблемам.

Ваша работа будет заключаться в рассмотрении обращений граждан, встречах с избирателями, выступлениях с отчетом перед ними. Исполком выделит вам помещение для встречи с гражданами, известит их о дате, времени и месте. А еще даст транспорт и гостиницы, если депутату это нужно для осуществления полномочий.

Из бесполезного, но бонусного: вам дадут служебное удостоверение и нагрудный знак депутата Совета.

Как выглядит средний депутат?

Традиционно депутатами местных Советов становятся люди из руководства крупных предприятий, директора и завучи школ, деканы местных вузов, руководство исполкомов (кроме председателей: они не могут быть депутатами), секретари райкомов БРСМ.

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Например, из 57 членов Мингорсовета более половины — руководители крупных предприятий (например, «Коммунарки» и «Минскзеленстроя»), несколько главврачей, директоров школ и гимназий, два проректора минских вузов и даже телеведущий .

Вторая ступенька: можем подняться в Палату представителей

Чем занимается Палата представителей?

Палата представителей — это нижняя палата белорусского парламента. Здесь рассматривают проекты законов, ратифицируют международные договоры, утверждают республиканский бюджет и заслушивают отчет о его выполнении, назначают выборы президента, дают согласие на назначение премьер-министра.

Как стать депутатом Палаты представителей?

В Палате представителей 110 депутатов от каждого округа. Стать депутатом вы можете , если:

у вас белорусское гражданство,

вам уже исполнился 21 год,

постоянно живете в Беларуси.

Тема с судимостью по определенным статьям действует и здесь. Также депутатом нижней палаты не может быть член Совета Республики (верхней палаты), депутат местных Советов или судья. А еще — что выдвигать кандидата Палаты представителей могут политические партии, трудовые коллективы и граждане. Ну или можно совместить эти варианты (как-нибудь точно прокатит).

Вас могут не зарегистрировать кандидатом, если вы предоставили не все документы, у вас не хватает достоверных подписей или вы пользовались материальной помощью иностранных государств.

Какие права у депутата Палаты представителей?

Депутаты Палаты представителей, в отличие от коллег из местных Советов, работают на профессиональной основе. Это значит, что депутаты уходят с основной работы.

Парламентарии не могут иметь счета в иностранных банках, выполнять оплачиваемую работу, не связанную с парламентом. Правда, педагогическая, научная, культурная, творческая деятельность и медицинская практика не запрещены. Например, Ирина Дорофеева одновременно является и депутатом Палаты представителей, и совместителем на кафедре эстрадного искусства в БГУКИ.



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Парламентарии также участвуют в заседаниях, парламентских слушаниях, проверках госорганов, работают в постоянных комиссиях и межпарламентских органах.

Депутат Палаты представителей может вносить проекты законов и поправок к ним.

Парламентарии пользуются неприкосновенностью. Она распространяется на их жилое, служебное помещения, личное и служебное транспортные средства, переписку, средства связи и на принадлежащие им документы. Во время службы парламентарии могут быть задержаны лишь с предварительного согласия соответствующей палаты. Их не могут обыскивать и лично досматривать (кроме загадочных «случаев, предусмотренных законом»). Уголовное дело в отношении парламентария рассматривается Верховным cудом.



Изображение: giphy.com

Проезд парламентария в транспорте оплачивается из бюджета. Им дают отсрочки от призыва на срок полномочий. Так что вот вам очередной лайфхак, как обойти « закон об отсрочках ».

Как выглядит средний депутат?

Сегодня среднему депутату Палаты представителей чуть более 53 лет. Большинство успели поработать на ответственных должностях: главврачи, директора школ, руководители крупных предприятий, деканы факультетов вузов. Больше трети депутатов Палаты представителей уже были депутатами областных, городских или районных Советов депутатов.

А есть что-то еще круче?

Формально да — Совет Республики. Но туда нереально попасть через выборы. Напомним, орган формируется так: 8 членов назначаются президентом (отбрасываем этот вариант сразу), еще по 8 членов избираются депутатами местных Советов от каждой области и Минска. Членов Совета республики называют сенаторами.

Изображение: giphy.com

Выдвигать кандидата могут президиумы местных Советов депутатов базового уровня (районы и города областного подчинения) и соответствующие исполкомы на совместном заседании. Решение о выдвижении подписывают председатель Совета депутатов и глава исполкома. Далее это решение направляется в ЦИК. Если ЦИК регистрирует кандидата, то в четырехдневный срок он публикует сообщение о регистрации в госСМИ.

Голосование проводится на специальном заседании. В нем принимают участие все депутаты Советов районов и городов областного подчинения. Перед голосованием кандидаты представляют свои программы и пересказывают биографии. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов депутатов, принявших участие в голосовании. Выходит, чтобы попасть в Совет республики, скорее всего, придется пройти этап с местными Советами.

Членом Совета Республики вы не можете стать в юном возрасте. Условия такие:

быть гражданином Беларуси;

дорасти до 30 лет;

все еще не быть судимым, например, за коррупцию;

прожить не меньше 5 лет в Минске или в той области, от которой выдвигаетесь.

Какие будут полномочия и права?

Верхняя палата одобряет или отклоняет принятые нижней проекты законов, дает президенту согласие на назначение председателя Конституционного суда, председателя и судей Верховного суда, председателя ЦИК, генпрокурора, председателя Нацбанка, избирает шесть членов ЦИК и шесть судей Конституционного суда.

Права члена верхней палаты идентичны правам депутата Палата представителей. Но сенатор может выбирать: работать только в парламенте или совмещать парламент с основной работой.

Член Совета республики не обладает правом законодательной инициативы, зато имеют право на запрос, вопрос, обращение. Запрос направляется членам правительства. Вопрос тоже задается правительству, но на специальном заседании. Обращение может быть направлено не только в правительство, но и в другие госорганы. Сенаторы могут лично участвовать в рассмотрении вопросов, которые они задали в обращении.

Как выглядит сенатор?

Средний возраст — 57 лет. Почти треть сенаторов — руководители крупных предприятий, значительная часть — деятели культуры и образования. Многие уже поработали в местных Советах, исполкомах, в правительстве. В верхней палате также часто заседают бывшие и действующие руководители государственных СМИ. Например, Геннадий Давыдько — бывший глава Белтелерадиокомпании.