Зима близко или как сохранить тепло у себя в доме — советы специалиста жителям Кировщины

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Традиционно перед наступлением зимы энергоснабжающие организации реализовывают мероприятия, которые сводят к минимуму любые форс-мажорные ситуации, при которых потребители могут оказаться без «тепла и света». Этот период у энергетиков принято называть «подготовка к работе в осенне-зимний период». В благоприятное время года проводятся ремонты тепловых и электрических сетей, создаются запасы резервного топлива, производится вырубка деревьев, растущих вблизи линий электропередач, проверяется работа автономных источников энергии, защит и устройств автоматики. Готовятся к отопительному сезону энергетики особо тщательно и скрупулезно, так как прекрасно представляют себе последствия ситуации, при которой замерзают батареи отопления в домах или долгими зимними вечерами пропадает электроэнергия в домах.

Ну а что же мы с вами, рядовые жильцы квартир и домов, неужели так и останемся наблюдающими за этим процессом со стороны? Конечно же, нет!

Предлагаю подготовить наше жилье к зиме, используя рекомендации, приведенные в данной статье. Для начала давайте обозначим цели, а основная цель — это рационально использовать получаемую тепловую энергию и при этом чувствовать себя комфортно. А если нам, как потребителям, удастся снизить количество потребляемого тепла, мы не только сэкономим свои деньги, но и затраты государства. Почему? Да все просто: на сегодняшний день мы, как бытовые абоненты, платим за тепловую энергию по тарифу, который только на четверть покрывает расходы на производство тепла. А ведь возникающую разницу оплачивают предприятия и государство. Эти сэкономленные средства можно было бы пустить на строительство детских садов, школ и поликлиник, улучшить зоны отдыха или направить на помощь нуждающимся одиноким и плохо обеспеченным гражданам.

Для начала давайте обозначим основные теплозатраты нашего жилья и то, на что следует обратить внимание:

Окна и двери. Через окна и двери уходит до 40% тепла. Пластиковые окна и двери, которые часто называют «двери и окна ПВХ» — это уже не роскошь или мода, они стали необходимостью. Рамы из ПВХ и стеклопакеты лучше всего подходят для поддержания спокойной атмосферы и оптимальной температуры в вашем доме. Если нет возможности установить современные стеклопакеты, нужно обязательно утеплить имеющиеся окна. Сегодня на рынке представлено много решений: от всевозможных уплотнителей, бумажных лент-скотчей до герметиков. Кроме этого, следует обратить внимание на откосы и подоконник.

Вентиляция. А как же вентиляция — справедливо заметите вы и будете правы. Если мы плотно законопатим все щели в окнах и дверях, то свежему воздуху будет сложно проникнуть в жилище, уровень кислорода в доме будет снижаться, что может плохо отразиться на самочувствии человека. Конечно же, чтобы избежать этого, надо будет периодически проветривать помещения. По мере необходимости, до нескольких раз в день проветривайте комнаты, особенно там, где планируете находиться, это намного эффективнее, нежели держать форточку в полуоткрытом положении постоянно. Есть решения и более энергоэффективные, такие, как рекуперация (возврат) тепла в системах вентиляции воздуха, но они, как правило, реализуются при строительстве дома и закладываются уже на этапе проектирования.

Если система вентиляции активно справляется с воздухообменом в вашем жилище, а это может наблюдаться на последних этажах многоэтажных домов, то советуем для уменьшения тепловых потерь воспользоваться специальными регулируемыми решетками. Электровентилятор принудительной вытяжки легко может выдуть тепло из вашей квартиры наружу.

Стены. Через стены также теряется часть тепловой энергии (до 30%). Со временем в стеновых конструкциях и в местах примыкания стен с перекрытиями могут образовываться пустоты, которые являются основной причиной «утечек тепла». Из-за низкой температуры стены на ее поверхности внутри помещения может образовываться конденсат, который впоследствии может привести к образованию грибка (плесени). Этому способствует повышенная влажность и плохая вентиляция. Решить проблему с плохими стенами можно и самостоятельно, если вы точно знаете причину и имеете некоторые навыки работы со строительным инструментом, однако лучше обратиться в обслуживающую организацию или к специалистам. Тепловизионный контроль — это метод обследования конструктивных элементов зданий, который позволяет с легкостью выявить даже незначительные дефекты в конструкции зданий. На тепловизионном снимке представлены результаты локальной термореновации: части стены многоэтажного дома. Явные проблемы с местами стыков железобетонных панелей и холодный подвал, скорее всего, вынудили хозяина квартиры провести ремонт (утепление наружных стен) своими силами.

Батареи отопления. Не рекомендуется закрывать батареи декоративными элементами интерьера. Плотные шторы, закрывающие батарею, также будут способствовать обогреву стены, а не помещения. Если ваши батареи плохо нагреваются, то причиной могут быть воздушные пробки. Просто стравите воздух через клапан или вентиль, расположенный в верхней части батареи. Засор батареи также может иметь место (связано это обычно с длительным сроком работы и отложением накипи). В этом случае требуется промывка системы отопления, которая выполняется специализированными организациями.

Кровля. Если вы — владелец собственного жилья, то позаботьтесь о качественном утеплении кровли либо чердака. Утепляйте крышу специальными изоляционными материалами.

Пол. Теплопотери через пол обычно не превышают 5-10%, однако, если вы планируете ремонт или новое строительство, то рекомендуем присмотреться к системе «теплый пол». Даже при наличии коврового покрытия «теплый пол» позволяет более эффективно сохранить тепло в доме.

«Умный дом». Современные технологии активно проникают в нашу жизнь. «Умный дом» — это интеллектуальная система, которая делает ваш дом комфортным, насколько это можно представить. Позволяя управлять электроприборами, освещением, вентиляцией, «умный дом» также с легкостью справится с «умным» теплоснабжением дома, достаточно интегрировать в систему цифровые датчики температуры, а запорную арматуру системы теплоснабжения оборудовать управляемыми приводами. При этом помимо комфорта, несомненно, будет достигнута экономия энергии.

Кроме того, не забывайте, что у вас есть еще резервы для экономии семейного бюджета за счет рационального использования электроэнергии и воды, но это тема для отдельной статьи.

Сергей ЛУКЬЯНОВ, начальник отдела энергосбережения филиала «Инженерный центр» РУП «Могилевэнерго».