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Чем наполнены будни представителей старшего поколения, рассказывает директор ТЦСОН Любовь Болдуева

01.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

День пожилого человека – добрая и светлая дата, призванная привлечь наше внимание к людям, чей возраст уважаем и почитаем. О том, чем наполнены будни представителей старшего поколения, рассказывает директор территориального центра социального обслуживания населения Любовь Болдуева.

– Любовь Владимировна, сколько в нашем районе проживает пенсионеров и что делается для этих людей?

– На Будакошелевщине проживают 9098 пенсионеров. Ежегодно проводится обследование материально-бытового положения ветеранов Великой Отечественной войны (в районе проживают 10 ветеранов войны), одиноких и одиноко проживающих пожилых людей (531 человек), инвалидов (более 1,1 тысячи человек), что помогает узнать их бытовые проблемы. Никто не остался без внимания. Оперативно решаются вопросы и по оказанию различных видов помощи (ремонт жилых помещений, печей, электропроводки и др.). На эти цели выделяются средства из местных бюджетов. Например, в 2019-м выделено 2,3 тысячи рублей.

– Какие виды услуг оказывает пожилым гражданам территориальный центр социального обслуживания населения?

– В центре функционируют 4 отделения, направленные на оказание социальной, психологической, юридической и информационно-консультативной помощи. С конца прошлого года внедрена услуга сиделки: осуществление ухода за гражданами, полностью утратившими способность к самообслуживанию и передвижению, а с сентября нынешнего внедрена форма социального обслуживания в замещающей семье, один человек уже воспользовался этой услугой.

– Ожидаются ли новшества в обозначенном направлении?

– Одна из планируемых к реализации в районе, но уже востребованная форма работы с пожилыми людьми – это дома совместного проживания, когда одинокие престарелые люди, инвалиды выезжают из своих жилищ и на какой-то период селятся под одной крышей. Особенно это актуально для отдаленных и малонаселенных пунктов. Главный плюс такой идеи – безопасность людей преклонного возраста. Они заселяются в благоустроенное жилье, где нет проблем с отоплением, водоснабжением, и находятся под патронатом социальных работников.

– Многие пожилые люди отличаются активной жизненной позицией, стремятся интересно и насыщенно проводить свободное время. Расскажите о способах их самореализации.

– Что касается реализации творческих способностей пожилых людей, создания условий для их общения, то можно отметить плодотворную многолетнюю работу нашего центра. Отделение дневного пребывания для инвалидов посещают 25 человек, отделение социальной адаптации и реабилитации дневного пребывания – 18 пожилых граждан. Кроме того, к их услугам любительские объединения. Это фольклорный ансамбль “Веснянка”, организованы три кружка с различными направлениями деятельности: “Ритмы души” (скандинавская ходьба), “Фантазеры” (декоративно-прикладное искусство) и “Компьютерный мир”. Каждый может выбрать то, что ему по душе. Так что приглашаем всех желающих людей пожилого возраста разнообразить свои будни.

– Непосредственно по случаю Дня пожилых людей запланировано мероприятие?

– 30 сентября в центре состоялась концертная программа “Великолепный возраст”, а непосредственно в День пожилых людей мы поедем в Лоев на фестиваль творчества “Спадчына”.

– Что хотелось бы пожелать представителям старшего поколения?

– День пожилых людей – это прекрасная возможность сказать слова благодарности и признательности ветеранам войны и труда, представителям почтенного возраста за их знания, мудрость и богатейший опыт. От всей души хочется пожелать им крепкого здоровья, бодрости духа, молодости и задора. Пусть каждый день будет согрет заботой и вниманием окружающих людей, пусть будет теплой осень жизни.

Беседовала Ирина ШУТОВА

 
 
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День пожилого человека – добрая и светлая дата, призванная привлечь наше внимание к людям, чей возраст уважаем и почитаем. О том, чем наполнены будни... ...
 
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