1 октября — День пожилого человека

Источник материала: Радзiма





В Глусском районе живут три человека старше 100 лет, и эти долгожители — женщины. А вот старше 90 лет (90—99) у нас 93 женщины и 15 мужчин, в возрасте 80—89 лет — 618 женщин и 190 мужчин. Всего же пенсионеров старше 60 лет сейчас на Глусчине 4189 человек, из них 3630 человек — это ветераны труда. К сожалению, 245 пожилых людей значатся одинокими.

Согласно принятой в геронтологии классификации, к пожилым относятся люди в возрасте 60 лет и старше, и на начало этого года в Беларуси таким являлся почти каждый пятый житель — 2 миллиона 91 тысяча 700 граждан. Из них 64,2 % — это женщины, 35,8 % — мужчины. Интересный факт: в Минске сегодня официально зарегистрировано 16 работников старше 90 лет, еще 863 человека — это работающие минчане от 80 до 89 лет, и больше 17 тысяч работников — в возрасте 70—79 лет.

Кстати, возраст не помеха и для создания семьи, отмечает Белстат. В 2018 году брачный союз в Беларуси заключили 939 возрастных невест и 1480 женихов, при этом в 739 случаях старше 60 лет были оба из молодоженов. Кстати, 7,4 % мужчин и 6,9 % женщин, сыгравших свадьбы в почтенном возрасте, никогда ранее не вступали в брак.

Как видим, многие пожилые люди живут насыщенной интересной жизнью, полны энергии и оптимизма, и следовать их примеру могут даже молодые люди из тех, кто любит жаловаться на несовершенство жизни. А всем людям возраста 60+ — наши пожелания здоровья, заботы близких и всегда хорошего настроения!