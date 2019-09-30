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Медики запустили флешмоб в поддержку врача, на которого пожаловались из-за флирта на рабочем месте
01.10.2019 10:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Медики запустили в соцсетях флешмоб в поддержку коллеги, на которого написали жалобу о якобы флирте с коллегами.
На прошлой неделе TUT.BY
Прокуратура отправила дело на дополнительную проверку, но и повторное решение аналогичное — дело прекратить, клеветы нет.
Летом 2019 года детская больница не продлила с медиком контракт.
После статьи TUT.BY в Instagram и Вконтакте медики запустили флешмоб в поддержку коллеги. Они начали постить фотографии с хештегом #флиртуюнаработе, чтобы показать, что на их работе уж точно не до флирта.
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Медики запустили в соцсетях флешмоб в поддержку своего коллеги, на которого написали жалобу о якобы флирте с коллегами.
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