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Медики запустили флешмоб в поддержку врача, на которого пожаловались из-за флирта на рабочем месте

01.10.2019 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Медики запустили в соцсетях флешмоб в поддержку коллеги, на которого написали жалобу о якобы флирте с коллегами.


Фото: pixabay.com

На прошлой неделе TUT.BY писал о докторе одной из детских больниц Минска, на которого папа пациента написал жалобу о том, что врач якобы вместо того, чтобы оперативно идти к ребенку флиртовал с медсестрами. Комиссия не подтвердила заигрывания на рабочем месте. Медик обратился в милицию с просьбой привлечь жалобщика за клевету. Ответ — проверка проведена, нарушений в действиях того, кто жаловался, нет.

Прокуратура отправила дело на дополнительную проверку, но и повторное решение аналогичное — дело прекратить, клеветы нет.

Летом 2019 года детская больница не продлила с медиком контракт.

После статьи TUT.BY в Instagram и Вконтакте медики запустили флешмоб в поддержку коллеги. Они начали постить фотографии с хештегом #флиртуюнаработе, чтобы показать, что на их работе уж точно не до флирта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от kosan0k (@kosan0k) 26 Сен 2019 в 5:05 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Паша (@pauel1) 27 Сен 2019 в 11:59 PDT

 
Теги: Минск
 
 
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Медики запустили в соцсетях флешмоб в поддержку своего коллеги, на которого написали жалобу о якобы флирте с коллегами.
 
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