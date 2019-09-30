В Жлобине мужчина зашел в салон сотовой связи и угрожал его сотрудникам ножом

Источник материала: Tut.by

В Жлобине пьяный мужчина зашел в магазин сотовой связи, достал нож и стал угрожать его сотрудникам. Одна из консультантов не растерялась и нажала «тревожную кнопку», сообщили в УВД.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Оперативная группа отдела охраны задержала хулигана. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Жлобинского района.

У мужчины с собой было два перочинных ножа.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.