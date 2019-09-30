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В Жлобине мужчина зашел в салон сотовой связи и угрожал его сотрудникам ножом
01.10.2019 11:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобине пьяный мужчина зашел в магазин сотовой связи, достал нож и стал угрожать его сотрудникам. Одна из консультантов не растерялась и нажала «тревожную кнопку»,
Оперативная группа отдела охраны задержала хулигана. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Жлобинского района.
У мужчины с собой было два перочинных ножа.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
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В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство».
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