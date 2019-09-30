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В Питере задержали гомельчанина, которого подозревают в крупной медицинской афере

01.10.2019 11:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Санкт-Петербурге заключен под стражу 30-летний гомельчанин Павел Сердюков. Белорус с другими задержанными подозревается в мошенничестве и создании преступной группы, организовавшей фиктивные медцентры. В них пациентам ставились липовые диагнозы, за которые те расплачивались реальными немаленькими деньгами, сообщает moika78.ru.


Фото: moika78.ru

Несколько дней назад в Москве и Санкт-Петербурге оперативники в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, провели около 40 обысков сообщает Следственный комитет России.

Следователи установили, что в Петербурге под единым руководством долгое время действовали не менее четырех организованных преступных групп, которые создали на территории города фиктивные медицинские центры. В сообщении СК в числе таких «медучреждений» названы «АнгелМед» (ООО «Ангелмед-Лесная»), центр «Роял Клиник» (ООО «Центр Косметики»), центр «Верба» (ООО «Верба») и центр «Ювента» (ООО «Гермес»).

Участники преступных групп привлекали в свои центры преимущественно пожилых людей, которых убеждали в наличии у них тяжелых и даже смертельных заболеваний и необходимости скорейшего лечения. Если пациенты не могли позволить себе оплатить услуги центра, их принуждали к заключению кредитных договоров с банками.

Уже выявлено 12 эпизодов совершения участниками преступной группы мошенничества. Следствие считает, что они получили с обманутых людей более 1,5 млн российских рублей (около 50 тысяч белорусских).

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Белорус с другими задержанными подозревается в мошенничестве и создании преступной группы, организовавшей фиктивные медцентры. В них пациентам ставились липовые...
 
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