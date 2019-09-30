В БГУИР окажут материальную помощь первокурсникам, которым не хватило места в общежитии

Источник материала: Tut.by

В этом году в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники в общежития заселили около 70 процентов первокурсников. Всем, кто еще нуждается в жилье, в вузе обещают помочь в течение октября. Пока же тем студентам первого курса, которые снимают комнаты или квартиры, БГУИР выделит разовую материальную помощь в размере 50 рублей.



Фото взято с сайта: bsuir.by

— Для этого студенту нужно будет написать заявление на материальную помощь, — поясняет механизм Дмитрий Кузнецов, проректор по воспитательной работе университета. — И уже с октябрьской стипендией деньги придут ему на карточку.

Идея поддержать первокурсников, говорит собеседник, принадлежит ректору Вадиму Богушу.

— В университете и раньше оказывали материальную помощь студентам, — продолжает Дмитрий Кузнецов. — Например, есть материальная помощь на питание. Суть ее в том, что с 1 октября и до конца семестра сто парней и девушек получают талоны, на которые они могут пообедать или взять продукты в нашей столовой. Сорок человек из этой сотни — первокурсники.

Всего в БГУИР четыре общежития. В университете уже заселили около 80 процентов студентов разных курсов. Всем, кому еще нужна крыша над головой, обещают помочь в течение нескольких месяцев. Чтобы этого сделать вуз заключил договора с рядом учреждений образования и предприятий-партнеров, которые готовы предоставить места в своих общежитиях для будущих программистов.